Governo pretende lançar o sistema de fiscalidade inteligente para a valorização da mulher

A intenção foi anunciada pela Ministra do Ambiente, Nilda da Mata, no fórum das mulheres com iniciativas empresariais.

«Trata-se de um sistema capaz de estimular o rendimento das mulheres. Não um regime de favor, mas uma interpretação inteligente e ousada do papel da mulher na economia. Uma atitude fiscal que estimula o investimento das mulheres e, principalmente, o reinvestimento dos lucros obtidos nos seus negócios».

O fórum é uma iniciativa do instituto nacional para a promoção da igualdade e equidade do género sob o lema “investir a favor das mulheres para acelerar o progresso”.

«Pensamos em criar uma plataforma onde as mulheres que exploram diversas formas de atividades económicas possam conhecer, conectar, inspirar e colaborar uma com as outras, obter conhecimentos e trocar experiências para que possam projetar, planear e investir nos seus negócios de forma a alcançarem sucessos e contribuir para estimular a nossa economia» -disse Jailça Lima, diretora do Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade do Género.

Além do PRIASA II, a COMPRAM, que apoia a comercialização, produtividade agrícola e nutrição e tem ajudado as mulheres empreendedoras do mundo rural, também participou na organização do evento.

«Por meio do projeto COMPRAN temos visto um aumento significativo da participação das mulheres na cadeia de valor agrícola. Elas não são apenas produtoras, mas também comerciantes, processadoras e líderes do mercado» – destacou Myrian Trindade, em representação do COMPRAN.

O empoderamento económico da mulher e a literacia digital foram alguns dos temas debatidos no fórum marcado também por uma exposição de produtos das mulheres empresárias do mundo rural e urbano.

José Bouças