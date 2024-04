Governo anuncia medidas para travar o abate ilegal de árvores no distrito de Caué 

O governo vai aproveitar os militares destacados em Porto Alegre para patrulhar a zona sul da ilha.

Um dos propósitos das patrulhas, que terão início nos próximos dias, é travar o abate ilegal de árvores na região.

«As tropas vão patrulhar dia e noite. Irão ajudar na proteção da nossa própria floresta porque há zonas onde as pessoas vêm com bote, cortam a medeira, cerram e metem no bote e vão a sua vida. Estão a contribuir para destruir a floresta. Gastaremos muito menos na proteção da floresta aumentando os homens do exército na patrulha do que ter os homens acantonados quando o território está sendo destruído» disse, Jorge Amado, Ministro da Defesa e Administração interna.

Além de patrulhas em terra Jorge Amado quer também vigilância no mar. O ministro prometeu trabalhar para a instalação de uma unidade de guarda costeira no sul de São Tomé e anunciou ainda o reforço policial para ajudar a combater a criminalidade.

«Vamos precisar de mais homens aqui porque está a aumentar o número de criminalidade em Porto Alegre. Principalmente a violência doméstica tem estado a aumentar e a população pede que haja mais polícias para poder dar resposta a diversas situações que surgem».

O distrito de Caué, que fica no extremo sul da ilha de São Tomé, é uma das zonas que tem visto aumentar os números da criminalidade.

Abel Veiga