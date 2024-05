Rússia e São Tomé e Príncipe assinaram acordo de cooperação militar

A notícia que aponta para a retoma da parceria técnico militar entre as forças armadas russas e as forças armadas de São Tomé e Príncipe, foi publicada pelo SPUTNIK, o jornal oficial da Rússia.

Na edição de 6 de Maio, o SPUTNIK faz referência a um documento publicado no último domingo no portal oficial de informações legais da Rússia, segundo o qual o acordo de cooperação militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia foi assinado na cidade de São Petersburgo no dia 24 de abril de 2024, «e começou a ser implementado no dia 5 de maio», precisa o SPUTNIK.

Segundo a edição do jornal russo, «o acordo estipula que ambas as partes acordaram em cooperar nos seguintes domínios: treino conjunto de tropas, recrutamento das forças armadas, utilização de armas e equipamento militar, logística, intercâmbio de experiências e de informações no âmbito da luta contra a ideologia do extremismo e do terrorismo internacional, educação e formação de pessoal».

O acordo prevê também a participação das forças armadas de São Tomé e Príncipe em exercícios conjuntos com as forças russas, e também visitas da aviação militar e de navios de guerra da Rússia a São Tomé e Príncipe.

Segundo o SPUTNIK o acordo diz que a cooperação militar entre os dois países “contribui para fortalecer a paz e a estabilidade internacional”. O acordo diz também que é válido por tempo indeterminado.

A notícia do SPUTNIK, indica o regresso da Rússia ao arquipélago do golfo da Guiné. Depois da independência nacional as forças armadas de São Tomé e Príncipe foram estruturadas, formadas e orientadas por conselheiros militares russos.

A maior parte do equipamento bélico das FASTP é de origem russa. Navios de guerra da Rússia visitavam várias vezes o arquipélago santomense, onde a engenharia militar russa tinha instalado 3 radares de fiscalização marítima e aérea.

A partir da década de 90 do século XX, e como consequência da queda do muro de Berlim, e o fim da União Soviética, a parceria militar russo-santomense tinha terminado.

De repente no século XXI, a notícia do SPUTNIK, indica que os russos estão de volta a São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga

Veja o artigo do jornal SPUTNIK : https://en.sputniknews.africa/20240506/russia-sao-tome–principe-sign-military-cooperation-agreement-1066386818.html