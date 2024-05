Patrice exaltou a soberania e a independência de STP por causa da assinatura do Acordo técnico-militar com a Rússia

Foi à margem da cerimónia de lançamento do exercício militar, Obangame Express, financiado pelos Estados Unidos de América em São Tomé, e que conta com a participação de outros países membros da NATO, que o primeiro-ministro Patrice Trovoada se pronunciou pela primeira vez sobre o acordo técnico-militar assinado com a Rússia no dia 24 de abril último.

«Acho que não há razões nenhumas para preocupação. É um acordo normal, habitual que existe com vários países», afirmou Patrice Trovoada.

Antes o Chefe do Governo passou revista às tropas da guarda costeira em parada, para depois responder às preocupações de Portugal.

«Sobretudo Portugal não tem razões para estar preocupado. Nós com Portugal temos uma cooperação antiga e profunda, que eu próprio desenvolvi há quase uma década na altura com o chefe das operações da armada portuguesa Gouveia e Melo. Fizemos com que o navio Zaire viesse para São Tomé, com a permanência aqui de um contingente militar português. Hoje não é só um barco que temos, são dois e essa cooperação tem vindo a desenvolver», declarou, Patrice Trovoada.

Mas, o presidente de Portugal, tinha manifestado interesse em consultar o acordo que foi assinado em São Petersburgo – Rússia. «Evidentemente que quando Portugal assina acordo com terceiros eu não peço para ver os acordos. Ele quer conhecer? Ele quer conhecer como? Ele quer me pedir o acordo?… Sejamos claros aqui há o respeito à soberania e as regras diplomáticas», ripostou o primeiro-ministro.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, terá desafiado São Tomé e Príncipe a fazer uma escolha no contexto geopolítico mundial.

«Isso é problema do ministro dos negócios estrangeiros de Portugal. Não precisamos de Portugal para nos relacionarmos com outros países. Somos soberanos, temos as relações que temos com toda a gente, eu não preciso passar por Portugal para falar com a Europa, se a Europa também precisa falar comigo não é preciso passar por Portugal», frisou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro garantiu que o acordo militar com a Rússia não choca com a cooperação técnico militar de longa data que São Tomé e Príncipe partilha com Portugal e com os outros países membros da Nato, como os Estados Unidos da América.

«Não choca com absolutamente nada. Nós somos independentes e soberanos. Ninguém vai nos dizer como devemos relacionar com a Rússia. A ex-União Soviética ajudou-nos na luta pela independência, e ajudou Portugal a lutar contra o fascismo, a não ser que Álvaro Cunhal não seja português», referiu.

Rússia é para o Chefe do Governo um parceiro importante para a segurança no golfo da Guiné, sobretudo no combate as ameaças do terrorismo.

«Evidentemente que a Rússia faz parte do dispositivo que temos de luta sobretudo contra a criminalidade e o terrorismo internacional. Quero lembrar que quando houve um atentado terrorista na Rússia, os Estados Unidos propuseram apoio à Rússia. Quero também lembrar que apesar da situação de conflito com a Ucrânia muitos países europeus continuam a importar, gás, e petróleo da Rússia. O que deve servir para melhor a situação financeira da Rússia, e assim permitir à Rússia continuar a guerra contra a Ucrânia», explicou.

O acordo com a Rússia, prevê o fornecimento de material bélico às forças armadas de São Tomé e Príncipe, o recrutamento de soldados, a realização de exercícios conjuntos, assim como a presença de navios de guerra e da aviação militar russa em visita ao arquipélago santomense.

Patrice Trovoada considera que o relacionamento a nível de defesa com Portugal está mais avançado do que com a Rússia.

«A presença da marinha portuguesa aqui enquadra-se num âmbito mais vasto no quadro da nossa cooperação com a NATO. Prova do nível de cooperação que existe com Portugal e os países membros da NATO», pontuou Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro, revelou que a nível da política externa, São Tomé e Príncipe tem sido aliado de Portugal.

«Portugal tem que se lembrar que aquando da votação da resolução nas Nações Unidas que visava condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu próprio como primeiro-ministro dei uma procuração a Portugal para em nome de São Tomé e Príncipe votar contra a Rússia, e evidentemente informamos os russos do nosso posicionamento», confirmou.

Pelas palavras de Patrice Trovoada o acordo técnico militar com a Rússia vai suprir algumas lacunas que os parceiros ocidentais no sector de defesa não conseguiram resolver, nomeadamente o fornecimento de material bélico.

«Eles nos aconselham a virar para outros parceiros no domínio da melhoria dos equipamentos militares», concluiu.

Abel Veiga

O leitor deve ouvir na íntegra as declarações do Primeiro Ministro Patrice Trovoada :