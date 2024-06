Governo reduz despesas de funcionamento em 50%, corta todas as viagens, e manda sanear a EMAE

Tudo se precipitou após a conclusão da missão técnica do FMI que avaliou a situação macroeconómica do país. O governo de Patrice Trovoada reconhece agora, que «o programa com o FMI representa a base para os desembolsos no âmbito do apoio orçamental a São Tomé e Príncipe».

País que depende da ajuda financeira internacional na ordem de 90% para garantir o investimento público, considera que sem o acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI, a situação financeira pode entrar em colapso. «Em face da difícil situação financeira nacional, decidiu reduzir as despesas de funcionamento em 50%», lê-se no comunicado do conselho de ministros.

Outras medidas de austeridade são anunciadas pelo conselho de Ministros presidido pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. À semelhança do comunicado da missão técnica do FMI, o governo anuncia também que ainda não há luz no fundo do túnel para chegar ao acordo de facilidade de crédito alargado.

O leitor deve consultar as medidas de austeridade anunciadas pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS

O Conselho de Ministros do XVIII Governo Constitucional, esteve reunido na sexta-feira, dia 7 de Junho de 2024, às 10 horas, no Palácio do Governo, em São Tomé, na sua 54.ª sessão ordinária, sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Dr. Patrice Emery Trovoada.

Assim, tendo em conta os diversos assuntos nacionais e internacionais analisados, o Conselho de Ministros vem informar o seguinte:

1. Acordo com o FMI

Tendo em conta que as acções prévias propostas durante a ronda negocial, recentemente, encetada, não satisfazem as necessidades de financiamento, o Conselho de Ministros reiterou o seu empenho e disponibilidade para continuar o diálogo no sentido de se encontrar um equilíbrio nas medidas a serem adoptadas, visto que o programa com o FMI representa a base para os desembolsos no âmbito do apoio orçamental a São Tomé e Príncipe.

2. Situação financeira nacional

Na senda do anterior, o Conselho de Ministros, após aturada discussão e em face da difícil situação financeira nacional, decidiu reduzir as despesas de funcionamento em 50%, excepto nos casos de alimentação e combustível para os sectores da saúde, educação e forças e serviços de defesa e segurança, incluindo a Polícia Judiciária.

O Conselho de Ministros decidiu, igualmente, suspender todas as missões de serviço financiadas pelo Orçamento Geral do Estado que não sejam essenciais, autorizando apenas aquelas que não acarretem quaisquer custos para o Estado, incluindo os custos com o subsídio parcial.

Nesse diapasão, o Conselho de Ministros decidiu que as transferências para os órgãos autónomos devem ser revistas, de acordo com os dois pontos anteriores.

3. Preparativos para o 49.º aniversário da Independência Nacional

O Conselho de Ministros analisou os preparativos para as actividades alusivas ao 49.º aniversário da Independência Nacional, a serem acolhidas pela Região Autónoma do Príncipe, e diante da difícil situação financeira nacional, optou por um orçamento de austeridade, mas sem minorar a dignidade que a data merece.

4. EMAE

Considerando que a situação energética antiga é a principal fonte de dificuldade financeira e dos custos suportados pelo Erário Público, tendo em conta as despesas decorrentes da importação de combustíveis para a produção de electricidade e a deficiência funcional da empresa, o Conselho de Ministros decidiu ordenar uma intervenção urgente na gestão da EMAE (Empresa de Água e Electricidade), a ser conduzida por dois administradores temporários e ad hoc, com os mais amplos poderes de gestão.

5. Modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé

O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o contrato de design-build-operate-transfer, para a modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé e, mandatou o Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais e o Ministro do Planeamento e Finanças, para a sua assinatura, em nome do Governo.

6. Prevenção e combate ao abuso sexual

Para efeitos de sensibilização e de mobilização social contra os flagelos do abuso sexual e da violência intrafamiliar, o Governo decidiu instituir o dia 12 de Maio como o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso Sexual.

7. Reforma da Administração Pública

Para que o país possa estar alinhado com os padrões internacionais, o Conselho de Ministros aprovou a adopção do Sistema Integrado de Informação dos Certificados de Óbito.

O Conselho de Ministros orientou a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, a colocar à disposição da população um número de telefone para a denúncia anónima dos casos de corrupção e mau atendimento aos utentes, nos serviços públicos.

8. Actos normativos

O Conselho de Ministros aprovou os seguintes actos normativos:

Proposta de Lei de Autorização Legislativa para a Definição do Quadro Legal de Funcionamento das Zonas Económicas Especiais;

Decreto-Lei de Criação da Autoridade Reguladora dos Contratos Públicos “ARCOP”;

Decreto-Lei de aprovação do Estatuto Orgânico e do Pessoal da Autoridade Geral Aduaneira;

Decreto-Lei sobre a Assinatura Electrónica;

Alteração do Estatuto Orgânico da Direcção de Impostos;

Alteração do Estatuto Orgânico da Direcção do Orçamento.

9. Outras medidas

O Conselho de Ministros aprovou, por outro lado, o seguinte:

Dez processos de concessão da nacionalidade são-tomense, por naturalização;

Atribuição do estatuto de utilidade pública a Alliance Française.

Feito em São Tomé, aos 7 de Junho de 2024.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros,

dos Assuntos Parlamentares e da Coordenação

do Desenvolvimento Sustentável;

________________________________________

Lúcio Magalhães

,