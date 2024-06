Governo dá passo firme para a integração de São Tomé e Príncipe no continente africano

São Tomé e Príncipe vive um autoisolamento em relação ao continente africano. Localizado no meio do golfo da Guiné, a 300 quilómetros do Gabão, o arquipélago parece estar de costas voltadas para o continente mãe.

Ao contrário do passado em que as trocas comerciais com os vizinhos, Gabão, Togo e os Camarões produziam divisas para a balança de pagamentos, nos últimos 30 anos nada mais aconteceu.

No passado, quando São Tomé e Príncipe tinha os navios Pagué e Elizabete, a rotura dos bens da primeira necessidade no mercado nacional era suprimida em 48 horas. Os tais navios transportavam mercadorias de Lomé-Togo, de Douala- Camarões, ou de Libreville-Gabão.

Nos últimos 30 anos o país deixou de ter ligações marítimas com o continente africano. Depende exclusivamente do mercado europeu. O atraso dos navios oriundos da Europa, gera penúria no mercado nacional por tempo alargado. Ora não há açúcar, ora não há fósforo, etc etc. Produtos que poderiam ser transportados em 24 horas dos mercados dos países vizinhos de África.

No entanto, na última semana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gareth Guadalupe, assinou com o seu homólogo do Togo Robert Dussey um acordo de isenção recíproca de vistos para todo o tipo de passaportes.

O aeroporto de Lomé-Togo, é uma plataforma aérea na região africana. A companhia aérea ASKY Airways, que opera em São Tomé, tem bases no Togo e faz a ponte entre 25 países do continente africano. O mundo também está ao alcance dos passageiros que utilizam a rota africana. Pois a parceria entre a Asky e a outra companhia aérea africana de maior pujança, a Ethiopian Airlines permite ao cidadão africano chegar ao médio oriente, a Ásia, a Europa, e a América.

Foto : Cerimónia de assinatura de acordo em Lomé-Togo

A isenção de vistos em todos os passaportes entre São Tomé e Príncipe e o Togo, dá assim asas para muitos voos.

«Uma vez que muitos dos nossos comerciantes vão ao Togo adquirir produtos diversos. Este acordo de isenção de vistos vem facilitar a mobilidade dos são-tomenses, e promover também São Tomé e Príncipe como destino turístico», revelou o ministro dos negócios estrangeiros de São Tomé e Príncipe.

O acordo permite isenção de vistos por um período de 90 dias. «Os cidadãos da República Togolesa e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, titulares de passaportes diplomáticos, de serviço ou comuns válidos, poderão, após o cumprimento de todas as formalidades de ratificação, entrar no território do outro, sair dele ou nele transitar sem visto por um período de permanência não superior a noventa dias a partir da data de entrada», explicou Gareth Guadalupe.

Governo santomense dá passo firme para a integração comercial do arquipélago no vasto continente africano, rico em oportunidades de negócios. Só a região da África Central tem mais de 300 milhões de consumidores.

Num livro publicado em julho de 2021, o economista santomense Célsio Mota Quaresma detalha as ideias da integração regional como factor para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.

O espírito Pan-africanista tende a crescer no seio da juventude do continente. Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Togo e de São Tomé e Príncipe analisaram também o plano para a realização do novo Congresso Pan-Africano, que vai acontecer em Lomé de 29 de outubro a 2 de novembro de 2024.

«Renovação do Pan-Africanismo e o Papel de África na Reforma do Sistema Multilateral das Instituições – Mobilizar os Recursos e Reinventar-se para Agir», é o lema do congresso em que São Tomé e Príncipe deve fazer-se presente.

Abel Veiga

Veja o artigo em francês da agência “Au Togo”

Le Togo et Sao-Tomé-Et-Principe liés par un accord d’exemption de visa

Les citoyens togolais n’auront plus besoin de visas pour se rendre au Sao-Tomé-et Principe. Le Togo a en effet signé mardi à Lomé, un accord d’exemption de visa avec cet État insulaire proche de l’Equateur. La signature de l’entente a été effectuée par le ministre des affaires étrangères, Robert DUSSEY, et Gareth Haddad do Espiritu Santo GUADALUPE, ministre des affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé-et-Principe. L’accord qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération et d’amitié entre les deux pays, concerne tous types de passeports. En marge de cette cérémonie, les deux personnalités ont échangé sur les questions d’intérêt commun, notamment la nécessité de renforcer leur coopération en matière économique et commerciale ainsi que dans le domaine de l’économie maritime. Ils ont également abordé le sujet relatif à l’organisation prochaine du 9ème congrès panafricain à Lomé.