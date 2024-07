Novo embaixador de STP em Bruxelas promete atrair investimentos para o Turismo

José Cassandra – ex-presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, é o novo embaixador do país junto a União Europeia e de outras instituições internacionais.

Tó Zé Cassandra, assim gosta de ser chamado. Tomou posse no Palácio do Povo como novo diplomata que vai representar São Tomé Príncipe, na sede da União Europeia, em Bruxelas- Bélgica. Será também embaixador do país na FAO e noutras organizações internacionais e países da Europa.

No salão nobre do palácio do povo, o Presidente da República Carlos Vila Nova, pediu empenho ao novo embaixador e destacou a cooperação com a União Europeia. «É um parceiro multilateral com o qual pretendemos relançar ainda mais as nossas acções de cooperação», afirmou o Chefe de Estado.

A economia azul é uma das áreas em que a União Europeia coopera com São Tomé e Príncipe, nomeadamente no apoio ao desenvolvimento do sector das pescas. O novo embaixador foi orientado pelo Estado santomense a promover a diplomacia económica no espaço da União Europeia. Mas, Tó Zé Cassandra promete ir mais longe.

«Pretendemos ir um pouco mais além, devemos olhar para outros sectores importantíssimos para a nossa economia como é o caso do Turismo. Como atrair mais investidores para o turismo em São Tomé e Príncipe, e ao mesmo tempo atrair turistas? Eu penso que podemos casas a economia azul com o Turismo, e irmos melhorando a cada dia que passa os problemas de saneamento e das infraestruturas que dão suporte ao turismo», declarou o novo embaixador.

A comunidade santomense radicada na Europa, vai ser galvanizada a contribuir na promoção da diplomacia económica.

«Temos que olhar sobretudo para onde é que queremos ir e como é que queremos ir, sem esquecer a nossa diáspora. Particularmente no centro e leste da Europa temos uma grande comunidade emigrante. Iremos tudo fazer para aglomerar esta diáspora e convencê-la a olhar mais para o país. Temos um potencial forte na diáspora e que poderá de facto ajudar-nos nesse processo», pontuou Tó Zé Cassandra.

Depois de exercer por 12 anos as funções de Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, tendo elevado a ilha do Príncipe a categoria de património mundial da Biosfera pela Unesco, e promovido investimentos privados que transformaram a ilha num santuário de turismo ecológico, Tó Zé cassandra assume agora a missão de projectar a imagem positiva de São Tomé e Príncipe na Europa.

Abel Veiga