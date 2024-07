Nações Unidas ajudam no processo de reforma do setor da segurança em STP

Dois peritos em segurança das nações unidas estão em São Tomé e Príncipe para apoiar as autoridades na reforma do setor da segurança.

Acompanhados pelo representante residente do sistema das nações unidas, os especialistas foram recebidos pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada.

“O governo quer um sector de segurança que responda melhor às ameaças e os problemas que poderemos a vir ter no país. Estamos agora em 2024 e as ameaças de hoje não são as de 20 ou 30 anos atrás” – disse Eric Overvest, Representante Residente do Sistema das nações Unidas no país.

As nações unidas atribuem capital relevância à reforma em curso em S. Tomé e Príncipe.

“É um exercício que é liderado pelo governo através de diferentes instituições ligadas à segurança e, as Nações Unidas estão a apoiar com perícia. Estamos a falar de peritos com muitos anos de experiências, em vários países, e vêm agora com os conselhos e a habilidade de como ajudar o sector de segurança sob a liderança do governo” -sublinhou Eric Overvest.

Para além das Nações Unidas, o governo santomense conta com ajuda de vários outros parceiros para avançar com este processo de reforma no sector de segurança.

José Bouças