Peixe por Carne é uma das muitas hipóteses para trocas comerciais entre STP e o Tchad

Moustapha Ali Alifei, embaixador do Tchad em São Tomé e Príncipe, mas com residência no Gabão, reuniu-se com o Primeiro-ministro Patrice Trovoada e recebeu orientações do Chefe do Governo santomense para começar a agir no sentido da promoção das trocas comerciais entre os dois países.

O embaixador do Tchad disse que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada defende ideias pan-africanistas conhece profundamente as potencialidades do seu país. Isto como consequência das múltiplas visitas de Patrice Trovoada a Ndjamena, a capital do Tchad. «As orientações dadas por sua excelência o primeiro ministro são no sentido de explorar os meios para desenvolver a cooperação bilateral e o mais breve possível», afirmou o embaixador do Tchad.

Os dois países têm potencialidades para alimentar as trocas comerciais. O embaixador do Tchad deu o exemplo da troca entre o peixe de São Tomé e Príncipe e a carne abundante no Tchad. «O vosso país é uma ilha e produz muito peixe, e nós como país continental produzimos muita carne. Portanto, são essas coisas simples que devem sustentar a cooperação para o futuro», explicou Moustapha Ali Alifei.

FOTO : Embaixador do Tchad – Moustapha Ali Alifei.

O governo liderado por Patrice Trovoada está empenhado em promover a integração económica de São Tomé e Príncipe no continente africano.

«Nós estamos na África Central, pertencemos a CEEAC (Comunidade Económica dos Estados da África Central) e devemos procurar meios e formas que permitam uma integração. A integração implica as trocas entre os povos, e igualmente as trocas dos recursos de que dispomos», pontou o embaixador tchadiano.

Segundo o diplomata São Tomé e Príncipe e o Tchad ainda não têm um quadro formal de cooperação. Mesmo assim os dois governos consideram que devem começar a agir no sentido de rapidamente fomentar as trocas comerciais.

Abel Veiga