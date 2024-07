Oficial Superior da Secreta denuncia ameaças de morte após ter publicado um artigo no Téla Nón

No dia 27 de junho, quinta – feira, o Téla Nón publicou o artigo de opinião sob o título “12 de julho – Reflexão de um Cidadão” de autoria do cidadão Modesto Correia Veloso. O articulista faz uma análise global da situação do país, independente há 49 anos.

Pela riqueza do conteúdo acabou por ser um dos artigos mais lidos no jornal Téla Nón, tendo o sistema google de avaliação de acessos, o destacado na secção dos artigos Mais Populares na página Téla Nón.

Mas, já na segunda-feira 1 de julho, o cidadão Modesto Correia Veloso foi confrontado com as consequências.

«Invadiram o meu gabinete e levaram o meu computador, a impressora, e as chaves da viatura. Eu tinha dinheiro na gaveta da secretária e desapareceu» revelou.

Modesto Correia Veloso é oficial superior da SINFO (Serviço de Informação do Estado santomense), ou seja, serviços secretos de São Tomé e Príncipe.

A fechadura do gabinete foi trocada e não só. «Inclusive há um inquérito em curso com o objectivo principal de tirar-me todos os direitos como oficial superior do serviço nacional de informação», acrescentou.

Segundo o cidadão, tudo aconteceu «Logo depois da publicação do artigo no Téla Nón».

Veja o artigo / 12 de julho – Reflexão de um cidadão – Téla Nón (telanon.info)

Diz que no artigo publicado não há qualquer revelação do segredo do Estado. «Não há nenhum mandato judicial para fazerem isso. Eu não revelei nenhum segredo do Estado. Eu não faço política activa», frisou.

Modesto Correia Veloso considera que está numa situação diferente em relação ao que acontece com vários outros agentes do sistema de segurança que são militantes de partidos políticos. «A nível das instituições da ordem interna há muitos oficiais que fazem política activa muitos que são até deputados».

Ameaças de morte também começaram a ecoar em chamadas telefónicas. «Recebi telefonemas anónimos com ameaças contra mim, depois do artigo ser publicado».

Os familiares do oficial superior da secreta santomense estão com medo. «Os meus familiares estão preocupados, têm me dito para não sair de casa a noite, para não fazerem comigo o que fizeram com o Arlécio», afirmou Modesto Correia Veloso.

Constatou que afinal não há liberdade de expressão em São Tomé e Príncipe. «Isto prova que não existe liberdade de expressão em São Tomé e Príncipe».

Modesto Correia Veloso é quadro do Serviço de Informação do Estado desde 1979. Fez a formação de base de contra-inteligência em Cuba, e mais tarde frequentou o Instituto Superior de Altos Estudos Militares de Portugal.

«Fui formado em Cuba desde muito novo para defender São Tomé e Príncipe. Fomos formados para ver São Tomé e Príncipe como a nossa mãe. Não é fácil ver São Tomé e Príncipe a ser destruído desta forma. Apenas fiz uma análise da situação que o país vive neste momento», frisou.

Alertou que em consequência dos longos anos de trabalho de contra-inteligência tem em mãos documentos palpáveis que poderia divulgar, «mas nunca o fiz. Nunca revelei o segredo do Estado».

O oficial superior da secreta que trabalhou durante vários anos como quadro da embaixada de São Tomé e Príncipe em Angola, disse ao Téla Nón que na quinta – feira 4 de julho apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra a direcção da SINFO.

O leitor deve acompanhar a curta entrevista de Modesto Correia Veloso para ter mais detalhes sobre o problema.

Abel Veiga