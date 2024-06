12 de julho – Reflexão de um cidadão

12 de Julho de 1975, 12 de Julho de 2024, são 49 anos de vida de um País que alcançou a sua independência do jugo colonial português.

No momento em que vivemos, esta data não deveria ser comemorada com festas.

Os Órgãos de Soberania, a Sociedade Civil, os Deputados, todos os santomenses na diáspora e os que vivem cá na Terra, deveriam reunir-se num Fórum Nacional para analisar e refletir sobre os problemas candentes que nos assola e decidir que medidas a tomar para sanear todo o mal. Fazer uma observação sobre os ganhos da independência, as causas e os efeitos de má gestão da coisa pública e a corrupção, como lesam o país e a população. Analisar todos os porquê’s da regressão do País, a exclusão social, porquê que santomenses em plenos SEC. XXI, recorrem em massa à emigração como solução dos seus problemas, o porquê do aumento de criminalidade e mortes nos hospitais devido a falta de medicamentos.

Neste magno encontro (FÓRUM), sairia o Plano de Desenvolvimento de STP, que seria protegido pela Constituição, de modo que venha quem vier, deverá seguir à letra, tudo nele estatuído, sem poder para mexer numa cláusula. Este documento funcionaria como uma linha mestra de orientação para o desenvolvimento sustentável do País.

STP é de todos os santomenses e deve ser para todos os santomenses.

A presente situação em que se vive no país, o problema já não é deste ou daquele santomense, tornou-se problema de todos os filhos de STP, logo, todos juntos procuremos uma saída, sem qualquer exclusão, sem rancores, nem o indicar de dedo ao passado, porque todos somos culpados e ninguém é mais sério do que outro.

É preciso haver abertura para a realização deste Fórum.

Em vez disto, planificaram uma comemoração na Ilha do Príncipe, numa festa de pompas, para continuar a esbanjar o pouco que ainda existe, em comeretes e beberetes, previsivelmente, num ambiente de luxo, em espaço em ruinas, com população morrendo nos hospitais por causa de medicamentos, para fazerem discursos de fazer “ bois dormirem”. Se São Tomé está em ruinas, imaginem a Ilha irmã do Príncipe como está!?

Deixemos de viver de aparência, deixemos de enganar as nossas populações.

Dizia um sábio: Coitadinho do País, cujos dirigentes são como crianças mimadas, detentoras de muitos brinquedos, pega num, larga, paga no outro e larga. Atrapalhadas e ingénuas que gostam mais de diversão do que trabalho. Gostam de viagens, passeios, banquetes, comeretes, beberetes e prazeres. Coitado deste País!

A saudosa Dona Alda dizia: STP Terra verde de esperança…infelizmente, perdemos esperança e ganhámos a vergonha. Se a matriarca Dona Alda voltasse a nascer, morreria, tão logo, em seguida, pois, não esperava ver STP, assim como está!

STP está totalmente desestruturado, vive-se de aparência, de incerteza e de medo, como no tempo de Barrocas em SEC.XII, enquanto isso, dirigentes vivem de luxo e a maioria da população tem o buzio e arroz como principais iguarias.

Viajam de jatos privados, semanalmente, andam de viaturas de alta gama em estradas esburacadas. Parece que não foram bons alunos, pois, mal sabem copiar daquilo que existem nos países que visitam frequentemente.

POLÍTICA EXTERNA

Na política externa, STP está do tipo: “ Maria vai com todos”!

Nos anos 80, STP ratificou um documento junto ao grupo de Países dos Não Aliados que condenava a invasão de Marrocos à Sahara Ocidental. Em 2020/21, STP abriu sua Embaixada em Marrocos e um Consulado numa cidade de Sahara ocupada por Marrocos, num claro apoio ao Marrocos, quebrando o Protocolo assinado com Comunidade Internacional.

Neste ano de 2024, assinou-se um acordo de Cooperação na área militar com a Rússia. Num mês depois, STP, participou no Fórum de paz, onde assinou e fez discurso condenando a invasão Russa! Comportamento mundano para um Estado!

Tempos idos, cortaram relações diplomáticas com a China, afirmando relações com Taiwan, depois em seguida, cortaram com o Taiwan e restabeleceram com a China.

Todos estes acordos rolaram milhões de dólares para cofres dos seus autores, STP, o que ganhou? NIET!

Usam STP para se enriquecerem. Todos eles sobem ao poder pobres e desgraçados, enriquecem-se, usando o País.

Desempenham uma política externa turva, vergonhosa e prejudicial, pois, parceiros nenhuns confiam em STP, nem nos santomenses!

POLÍTICA INTERNA

Os dirigentes praticam uma política de Terra queimada, arrogantes, dando sempre de vítimas, não reconhecendo os seus erros, passando todo o tempo a indicar dedos aos seus opositores e antecessores.

Enganam a população com frequentes festas semanais, que se realizam em todas as localidades, com comas e bebas, num olhar maquiavélico às eleições. Pois, a população ignóbil votará naquele que mais bebidas pagou durante os quatro anos. Os políticos mantêm a população na ignorância para atingirem os seus objectivos. Empobrecem a população, tornando-a pedinte e frágil para melhor reinarem.

A população entregou-se à cacharamba, num autêntico atentado à saúde pública, num País, onde assistência médica e medicamentosa é um “ Deus nos acuda”.

Os dirigentes não são sérios com o País, nem com a população que os elegeram. Pensam apenas nos seus umbigos. Usam o País para os seus negócios, servindo-se do País.

Ai de ti òh Terra Mãe que nasceu filhos oportunistas, orgulhosos capazes de te matar e aos outros seus filhos para ficarem com toda a herança!

É inconcebível e inaceitável o que se assiste em STP.

Plano macabro para acabar com os opositores!

Junto à Assembleia Nacional revisam leis que lhes permitam aprovar projectos sem qualquer concurso público.

Criaram condições para receberem a Empresa Rosema com toda a liquidez e todas as infraestruturas para depois isentar aos novos inquilinos, de todo o imposto, num País, onde o imposto cobrado colmata as necessidades prioritárias da população. Os novos inquilinos usam a cerveja como arma para caçar votos. Se não fores de grupo, não podes receber, nem vender cerveja. Votamos para isso?!

Enquanto isso, os pequenos comerciantes, os chamados candongueiros, que põem suas vidas em risco nas compras em Gabão e Angola, são obrigados a pagar todos os impostos aduaneiros. No Aeroporto e no Porto estes batalhadores que sempre asseguraram o mercado interno, são passados ao pente fino. Os valores cobrados pelas autoridades aduaneiras à estes cidadãos são superiores ao custo de compra destas mesmas mercadorias, levando muitos deles à bancarrota.

Barris azul de comida que filhos na diáspora enviam para os seus pais, a fim de minimizar as dificuldades alimentar que se vive no País, são também cobrados os impostos.

Santomense na diáspora pagam viaturas e mercadorias diversas que enviam ao País, à um preço superior ao valor de compras.

Aplicam IVA, sobem IRS, aumentam combustível, aumentam a taxa de energia, aumentam, concomitantemente a inflação, e, empobrecem a população, numa prática de injustiça social, cavando o bolso das populações.

Saibam que governantes imprudentes são ruínas dos seus povos. Profecia escrita há anos, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo.

E, segundo a ilustre Senhora Margareth Thatcher: “ Nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar”

Quo vadis STP?

Os Tribunais civis julgam os paramilitares, mas não podem julgar os militares por crimes hediondos praticados. “ O pau com que se bate o Chico, deve ser o mesmo a servir para o Francisco”

Com elevada saída de santomenses para exterior torna-se injustificável a aplicação de medidas de austeridades anunciadas. O povo já não aguenta isto, ademais, não pode estar mal para mim, e, bem para si. O País tem que estar bem ou mal para todos!

Acertam contas com diabos prejudicando pensionistas. Usam os dinheiros descontados aos cidadãos de anos e anos de trabalho para o saco azul dos governantes, o que leva há mortes precoce dos pensionistas, pois, quantos mais velhos morrerem, mais dinheiro sobra para as festas e viagens.

Cambistas, palaiês, pescadores, taxistas e motoqueiros também pagam impostos, por isso, todas as empresas que operam no nosso Pátrio deveriam pagar impostos.

Tudo isto acontece sob os olhares impávidos do Presidente da República, dos Tribunais, do Ministério Público, dos Deputados, da Sociedade Civil e da População. Não dá para entender tanta passividade!

Outro sábio dizia: Todo povo que não luta para sair da escravidão ou que não luta contra quem o oprime, não merece viver!

Santomense é muito estranho. Em vez de lutar para melhorar a sua situação socioeconómica, combater todo o mal causador da sua pobreza e miséria, prefere morrer como escravo no estrangeiro, do que lutar. Cobardia!

Não respeitam os sacrifícios dos nossos antepassados, também, na comemoração de 3 de Fevereiro, último (2024), S.Exª., PR, disse categoricamente, que tudo isso de luta dos antepassados, não passa de uma treta, pois, a mentira e calúnia dos santomenses foram causadores de toda a situação.

Para os políticos, melhor é mantê-los fora do país do que na Terra que os viu nascer e que muito amam!

Convido aos leitores para fazerem uma observação inteligente e isenta às Sedes de: MLSTP, ADI, e PCD. Depois dêem uma olhadela aos bens dos dirigentes destes Partidos no País, bem como, no estrangeiro. Façam uma comparação destes bens com as Sedes dos Partidos. Se eles não conseguem melhorar as condições das Sedes dos Partidos que os tornou ricos, não poderão melhorar as condições de STP e da população. Esta reflexão demonstra quem são os dirigentes que temos.

É preciso mudar urgentemente o paradigma de STP.

Tenho assistido várias manifestações organizadas pelos Partidos Políticos e pela Sociedade Civil. Os cartazes ostentados nos braços dos manifestantes, têm dizeres semelhantes: abaixo…acima…viva…rua…,etc…etc, nunca se vê um cartaz com o dizer; “ O HOMEM”!

O maior problema está no HOMEM santomense. A sua forma de ser e de estar é que tem que se mudar para depois mudar a sociedade.

Todo o povo deve acreditar em alguma coisa, e, é esta coisa que lhes une. Pergunto hoje: o que une a Nação santomense?

No passado, cheguei a pensar no nosso crioulo e na nossa independência, pensei também em 12 de Julho, mas, fiquei decepcionado! Isto também não interessa os governantes porque melhor é dividir para melhor reinar!

Desculpem-me a fraqueza! Estou a escrever com a lágrima nos cantos dos olhos! Triste a situação!

São Tomé, Junho de 2024

MODESTO CORREIA VELOSO