José Maria Neves: “É preciso reacender as esperanças dos jovens africanos…

São Tomé e Príncipe e Cabo-verde estão a implementar medidas legislativas para facilitar investimentos estrangeiros, incluindo de empresários cabo-verdianos no arquipélago são-tomense. O anúncio foi feito pela Presidente da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe, na sessão solene de boas-vindas ao Presidente Cabo-verdiano, José Maria Neves.

«Ao remover barreiras administrativas e facilitar o fluxo de pessoas e capital, S. Tomé e Príncipe abre novas possibilidades para o fortalecimento de cooperação económica e a promoção de um desenvolvimento sustentável inclusivo em ambas as nações» – destacou Celmira Sacramento, presidente da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe.

Perante os representantes do povo santomense, o presidente de Cabo-Verde assegurou que já não há caminho longe para S. Tomé e Príncipe.

«Acreditamos que essas excelentes relações forjadas desde a época da luta pela emancipação e que hoje dão corpo a relações bilaterais assentes em várias áreas, podem ser ainda mais exploradas aproveitando a vontade política, potenciando benefícios mútuos com impacto social e económico».

Na sessão solene de boas vindas no parlamento santomense, José Maria Neves olhou para a CPLP, mas foi no futuro do continente africano que concentrou a atenção.

«As lideranças africanas devem colocar-se ao serviço do bem comum fazendo profundas e radicais reformas, reforçando o estado de direito democrático e criando agendas de desenvolvimento durável. É preciso reacender as esperanças dos jovens e construir uma África capaz de gerar empregos, oportunidades e prosperidade» – sublinhou o estadista cabo-verdiano.

A visita a S.Tomé e Príncipe é vista também como a primeira presidência na diáspora em África.

José Bouças