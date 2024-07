Presidente da AN garante que os pagamentos foram feitos pelos serviços parlamentares

Num comunicado com data de 17 de julho, a Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento, tece vários esclarecimentos sobre os diplomas relativos a reforma da justiça, que foram aprovados pelo parlamento, e no fim do comunicado, salienta que «todos os deputados à Assembleia Nacional têm direito a senha de presença pelas reuniões ordinárias nas comissões especializadas permanentes».

A Presidente da Assembleia Nacional explica que havia atrasos em vários pagamentos para com os deputados da primeira comissão especializada. «A Assembleia Nacional procedeu ao pagamento das senhas de presença em atraso, a fim de regularizar esta situação».

Na conclusão do comunicado a Presidente da Assembleia Nacional diz que «esclarecemos que os pagamentos foram feitos pelos serviços competentes da Assembleia Nacional».

Abel Veiga