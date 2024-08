Secretário-geral adjunto do parlamento de Timor-Leste está em São Tomé e Príncipe

O acordo de cooperação parlamentar entre São Tomé e Príncipe e Timor-Leste foi rubricado em 2013. 11 anos depois as partes decidiram pelo seu atualização e reforço. É com este propósito que está em S. Tomé e Príncipe o secretário-geral adjunto do parlamento timorense.

«Desta vez viemos para apresentar propostas para o futuro. O esboço já está feito e agora vamos discutir para ajustar pequenos detalhes na perspetiva da cooperação» – disse João Rui Amaral.

Enquanto país mais novo da comunidade lusófona, Timor-Leste quer aproveitar ao máximo a experiência parlamentar de S. Tomé e Príncipe.

«S. Tomé e Príncipe tem bastante experiência parlamentar e pretendemos aprender algumas coisas aqui. Vamos trocar experiências e reforçar os laços de amizade e fortalecer os trabalhos técnicos» – destacou João Rui Amaral.

Dois dias estão reservados para encontros de trabalho. O secretário-geral adjunto do parlamento de Timor-Leste foi recebido pela presidente da Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe, Celmira Sacramento.

José Bouças