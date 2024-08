Polémica na eleição do novo juiz conselheiro para o Tribunal de Contas

Está instalada a polémica à volta da eleição de um juiz conselheiro para o tribunal de Contas. Jonas Gentil, que ficou em primeiro lugar no concurso promovido pelo tribunal de Contas, foi chumbado pela maioria parlamentar da ADI e da coligação MCI-PS/PUN, que decidiu eleger para o cargo Dany Nazaré, o terceiro classificado no concurso.

«Não concordamos que num concurso aberto e transparente haja um primeiro classificado com a nota de 18,7, o segundo com 18,1 e a Assembleia elege o terceiro com 16,2. Estamos a passar uma imagem errada à população e estamos a dar razão àqueles que dizem que os políticos têm a tendência de meter a mão na justiça» – disse Wuando Castro da bancada parlamentar do MLSTP/PSD.

«Tendo em conta a nossa soberania como deputados optamos por eleger o candidato que, na nossa perspetiva, deverá ocupar essas funções» – defendeu, José António Miguel, líder da bancada parlamentar da ADI.

O MLSTP/PSD fala de incongruência e de violação da constituição da república.

«Constitucionalmente a Assembleia não tem a competência para eleger juiz do Tribunal de Contas. Tem para o fazer em relação ao Supremo tribunal de Justiça e em relação ao Tribunal Constitucional e não em relação ao Tribunal de Contas» – frisou Wuando Castro.

Os dois deputados do movimento basta estiveram ausentes da sessão plenária. Um caso que promete fazer correr muita tinta nos próximos dias.

José Bouças