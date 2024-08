Primeiro-ministro considera de estranha a posição do Movimento Basta sobre o novo pacote eleitoral

A posição é do Movimento Basta que considera que a alteração em curso do código eleitoral pode sabotar as eleições gerais de 2026.

«Demonstra uma clara estratégia para sabotar as eleições de 2026. O Movimento Basta está veementemente contra vários articulados deste diploma» – denunciou, recentemente, Salvador dos Ramos, coordenador do movimento.

Interpelado sobre o assunto, o primeiro-ministro disse que ainda não está a pensar nas eleições de 2026.

«Esse código eleitoral é uma questão que vai ser abordada numa reunião do nosso partido nas próximas semanas, por isso, eu não posso me pronunciar, mas seria muito estranho um código eleitoral que está a ser acompanhado pelos nossos parceiros, não sei como iríamos fazer algo que iria impedir o bom desenrolar das eleições».

Patrice Trovoada diz que São Tomé e Príncipe é um exemplo da democracia e como tal considera estranha a declaração do movimento Basta.

«Nós somos um exemplo da democracia. A democracia é algo que nunca está acabado, mas os nossos parceiros incluindo a sociedade civil têm nos ajudar a melhorar, daí que é uma declaração muito estranha. Para quê que serve estar a preocupar-me com uma eleição se antes dela eu não consigo resolver, minimamente, às espectativas daqueles que votaram em mim».

O primeiro-ministro e líder da ADI diz que tem o foco no quotidiano dos santomenses e não está preocupado com a declaração do Basta, movimento político com representação parlamentar.

José Bouças