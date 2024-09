Jorge Bom Jesus pede a união de todos em torno do novo líder do MLSTP

Bom Jesus, que esteve na liderança do partido durante seis anos, quatro dos quais como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, considera que o MLSTP é um partido onde reina a democracia.

«O MLSTP é uma escola de política democrática».

Diz que deixa a liderança com o sentimento do dever cumprido.

«Depois de 6 anos, saio desse processo com o sentimento do dever cumprido».

Jorge Bom Jesus desejou sorte ao seu sucessor na liderança do MLSTP e pediu a união de todos os militantes em torno de Américo Barros, o novo presidente.

«Só tenho que desejar ao meu sucessor, sucessos, muitos êxitos dentro do nosso glorioso partido. O que nós precisamos é sobretudo, unidade, reorganização e reestruturação do partido porque o que nos espera, dentro de dois anos, são as eleições gerais e temos que estar todos juntos abraçados em torno do novo presidente».

O congresso ditou também a alteração da sigla do partido. O até aqui MLSTP/PSD deixou cair o PSD e passa a ser apenas MLSTP.

José Bouças