MCI-PS preocupado com a atual situação difícil do país

O MCI/PS, Movimento de Cidadãos Independentes -Partido Socialista, manifestou preocupação com a grave situação que São Tomé e Príncipe enfrenta.

“Reconhecemos que as condições de vida da população ainda enfrentam desafios, considerando as conjunturas externas e internas. No entanto, acreditamos que as coisas vão melhorar, pois juntos somos capazes de superar essas dificuldades” – disse Bonanza Aragão, porta-voz do partido.

Reunido em comissão política, o partido, que conta com 5 deputados na Assembleia Nacional, reafirmou o compromisso de apoiar o governo liderado pela ADI, com base no acordo de incidência parlamentar firmado no início da presente legislatura.

“Continuaremos a oferecer suporte e apoio parlamentar, pois acreditamos que o vencedor das eleições deve governar e encontrar soluções. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o povo santomense tenha dias melhores e mais felizes. A comissão política apela ao governo para que não se distraia e desenvolva ações que resolvam os grandes problemas que afetam o povo“- avançou a porta-voz do partido.

O MCI/PS apelou aos atores políticos santomenses a assumirem maior responsabilidade e a evitarem tirar proveito da atual situação política no arquipélago.

José Bouças