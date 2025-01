Embaixador da Turquia defende importância do contrato de concessão do aeroporto assinado com o governo cessante

O embaixador da Turquia em São Tomé e Príncipe defende que o contrato de concessão do Aeroporto Internacional Nuno Xavier, assinado pelo governo cessante com o FB Group, trará benefícios ao país. O diplomata foi recebido pelo Presidente da República.

Além do reforço da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Turquia, o encontro, o primeiro entre o Presidente da República e o embaixador da Turquia após a queda do governo, centrou-se na análise de dois contratos distintos assinados pelo governo cessante de Patrice Trovoada: um com a empresa TESLA, constituída em São Tomé e pertencente ao FB Group da Turquia, para a gestão da central térmica de São Tomé, e outro com o próprio FB Group, para a concessão do Aeroporto Internacional Nuno Xavier.

“Nós discutimos, mas são questões técnicas. Vocês sabem que o governo deu quinze dias para analisar a questão do aeroporto, e falamos sobre o que conheço do contrato” -garantiu Can Incesu, Embaixador da Turquia.

O diplomata turco, ao abordar o contrato do aeroporto, expressou a sua opinião, sublinhando que este é importante para São Tomé e Príncipe.

“Penso que este contrato é interessante e importante para São Tomé e Príncipe, pois a FB Group, bem como TESLA que é responsável pela Central Térmica de São Tomé, têm muita experiência em África e adotam um modelo econômico vantajoso. Especialmente para o aeroporto, é um modelo que não exige recursos do orçamento do estado. São os utilizadores e as companhias aéreas que pagam pelo aeroporto, sem necessidade de crédito solicitado pelo governo em favor dos investidores estrangeiros.”

O embaixador da Turquia em São Tomé e Príncipe manifestou a expectativa de que os detalhes dos contratos sejam devidamente discutidos e esclarecidos, de forma a salvaguardar os interesses de ambas as partes. O contrato do aeroporto, que levou à fixação de novas taxas aeroportuárias, foi uma das razões que contribuíram para a queda do governo de Patrice Trovoada.

José Bouças