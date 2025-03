Cooperação mediática entre a Rússia e a África: estímulo de projetos conjuntos

No dia 6 de março de 2025, uma mesa-redonda intitulada “Ponte de Informação: Rússia – África” foi realizada na Duma Estatal da Assembleia Federal da Federação Russa.

O evento foi organizado pelo Conselho de Peritos sobre o desenvolvimento e apoio das parcerias globais com os países africanos, sob a presidência de A.M. Babakov e da associação energética afro-russa.

A mesa-redonda reuniu representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, jornalistas e editores de alto nível russos e africanos, blogueiros notáveis, representantes de empresas de mídia russas e africanas, especialistas em segurança da informação, bem como representantes de centros de análise e organizações de investigação.

O moderador do evento foi Nikolay Novichkov, deputado da Duma de Estado, vice-presidente do Conselho de Especialistas.

A co-moderadora foi Yulia Berg, líder do clube de especialistas Globus e co-autora do programa GlobalInsights na televisão pan-africana.

Os participantes do debate elaboraram propostas concretas e recomendações sobre o uso da mídia e blogosfera para promover projetos russo-africanos, bem como as iniciativas para reforçar a cooperação entre a Rússia e os países africanos no domínio dos meios de comunicação.

O evento foi aberto por Aleksandr Babakov, vice-presidente da Duma de Estado e presidente do Conselho de Peritos sobre o desenvolvimento e apoio das parcerias globais com os países africanos. Sublinhou que os problemas de comunicação mediática entre a Rússia e a África não podem ser resolvidos sem a intervenção do Estado.

“Buscaremos necessariamente mecanismos, pelo menos dentro da Duma do Estado, que destaquem principalmente o impacto do governo e a criação de condições em que a agenda informativa do nosso país será implementada. Para isso, existem muitos institutos e meios. Hoje, é preciso abordá-los com muita seriedade e reflexão”, disse Babakov.

FOTO : Maria Zakharova, representante oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia

Maria Zakharova, representante oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros, destacou os problemas existentes no domínio mediático entre a Rússia e a África:

“A rede de correspondentes dos meios de comunicação russos e africanos continua subaproveitada. A Rússia não conta com meios de comunicação africanos acreditados. As interações com os correspondentes locais existem, mas os jornalistas africanos só vão à Rússia para grandes eventos. Devido à influência dos meios de comunicação francófonos e anglófonos e à falta de conteúdo russo, o público africano tem uma imagem distorcida da Rússia e da cooperação bilateral.”

Zakharova também propôs soluções para melhorar as relações com os meios de comunicação:

“É crucial manter contactos entre os meios de comunicação russos e africanos. Reforçar a cooperação através de programas educativos, press tours e conferências de imprensa. A população africana é de 1,5 mil milhões de pessoas, das quais metade tem menos de 20 anos. Esta é uma idade em que queremos descobrir, estabelecer objetivos e entrar no mundo. As tecnologias modernas criam um ambiente de informação que não deve ser negligenciado. Temos conquistas, mas precisamos de mais.”

Irina Abramova, diretora do Instituto de África da Academia das Ciências da Rússia, apresentou várias propostas para o desenvolvimento das relações mediáticas entre a Rússia e a África:

“Os jornalistas devem compreender a África para evitar erros. Estamos dispostos a organizar conferências e colaborar para melhorar a cobertura de assuntos africanos. Nos grandes países, os meios de comunicação devem difundir não só nas capitais, mas também nas províncias, abordando questões de educação, pois 50% da população africana tem menos de 20 anos.”

“Também é importante convidar blogueiros africanos para mostrar a realidade da Rússia e unir esforços para ampliar o campo temático e compreensão dos interesses mútuos. A África é jovem, aberta à novidade e não deve ser vista apenas como um território pobre e faminto”, concluiu Abramova.

Luis Gowend, presidente da comissão de trabalho com as diásporas africanas e de ligação pública do Clube afro-russo da Universidade Estatal de Moscou Lomonosov, disse que a ideia de Irina Olegovna Abramova para criar um espaço de informação unido entre a Rússia e a África deve ser realizada.

No entanto, para isso, é necessário, como enfatizou Artem Kureev, editor da “Iniciativa Africana”, primeiro reunir todos os recursos e meios de comunicação relacionados à África para formar uma agenda unificada. Artem Sergeevich acrescentou que é necessária uma estratégia comum e um entendimento sobre como abordar o público africano com informação. Também é importante ajudar a infraestrutura africana e desenvolvê-la na base russa, incluindo projetos tecnológicos para o desenvolvimento da internet.

Kinfu Zenebe, chefe das diásporas africanas, também enfatizou a necessidade de prestar atenção aos representantes dos meios de comunicação africanos na Federação Russa. Gostaria de propor ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia facilitar a acreditação de vários representantes africanos dos meios de comunicação aqui na Federação Russa, com um mecanismo que permita também aos países africanos criar pequenos escritórios em Moscovo, O que seria um passo estratégico para fortalecer fortes laços diplomáticos.

Clarissa Waidorven, jornalista camaronesa e membro do clube de especialistas Globus, destacou o papel da mídia no fortalecimento dos laços russo-Africanos, esclarecendo que a cobertura dessas relações no cenário midiático mundial requer atenção aos meios de comunicação tradicionais e novos.

“Os meios de comunicação ocidentais influenciam ativamente as histórias africanas subornando blogueiros locais. A Rússia deve usar estrategicamente as plataformas dos meios de comunicação para promover os seus interesses, formando uma imagem positiva através da mediatização.”

Sviatoslav Chegolev, chefe do departamento de produção de conteúdo africano da RT, destacou que há um problema em qualquer tipo de transmissão que procure transmitir o ponto de vista russo para a audiência:

“Hoje em dia na África, novas formas de transmitir informações aos telespectadores estão sendo encontradas. Às vezes, apesar da pressão ocidental. Há muito interesse e desejo de cooperar diretamente dos meios de comunicação africanos. Em alguns países, até as estações de televisão nacionais.”

Victoria Smorodina, editora-chefe da International Reporters, deu as suas recomendações para a França sobre como “sobreviver” no continente africano:

“A França deve repensar a estratégia de guerra da informação em África, reconhecendo a ruptura com a influência passada. Em vez de lutar contra as reivindicações pan-africanas, é preciso apoiar a criação de uma África independente, desenvolvendo os meios de comunicação locais, a cultura, o cinema e o teatro.”

De acordo com a editora, isso ajudará a resistir à influência da Turquia, dos Estados Unidos e de outras potências.

“Os reveses da França no campo da informação deveriam ser um estímulo para elaborar uma nova doutrina que combina a defesa da soberania cognitiva e ferramentas ofensivas. É preciso parcerias com empresas privadas, uma base legal e estruturas para regular as operações de informação”, pensa.

Andrey Gromov, secretário executivo do conselho de administração da Associação Energética Afro-Russa (AÉAR), resumiu a mesa redonda apresentando as disposições da resolução, contendo recomendações concretas sobre medidas para estimular a cooperação russo-russa Africana no domínio da informação.

“Sabemos de muitos projetos comerciais que simplesmente desmoronaram porque não havia cobertura da mídia suficiente. Não se entendia de nossa parte, qual era a contribuição da Federação Russa”, sublinhou.

FONTE : Club África – Rússia