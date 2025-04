Presidente da República vai convocar o Conselho de Estado para discutir a crise na justiça  

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, anunciou na sexta-feira a convocação de um Conselho de Estado extraordinário para a próxima semana, com o objetivo de discutir a grave crise de confiança que abala o sistema judicial do país. Crise agravada pelas recentes alegações de abuso sexual de menor envolvendo o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid.

A convocatória, segundo Vila Nova, surge num momento de “profunda inquietação social” e tem como propósito ouvir os conselheiros de Estado sobre o estado geral da Justiça em São Tomé e Príncipe, e refletir sobre os mecanismos de responsabilização nas mais altas esferas do poder judicial. “Não podemos viver de casos em casos, de bloqueios e silêncios que corroem a credibilidade das instituições”, afirmou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova acrescentou que o país precisa urgentemente de “limpar as zonas cinzentas” que dificultam a transparência e o funcionamento das instituições.

Durante uma visita à cidade capital, Carlos Vila Nova reagiu com firmeza aos rumores que circulam nas redes sociais envolvendo o juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Embora o Presidente tenha sublinhado que as acusações ainda precisam ser verificadas, reconheceu que o impacto social já é significativo. “É uma situação extremamente delicada. As informações que chegam ao meu gabinete mostram uma sociedade agitada, a exigir respostas claras”, declarou.

O Presidente destacou que o actual modelo de organização do sistema judicial tem fragilidades graves. Um dos principais impasses apontado é o facto de o próprio presidente do Supremo Tribunal de Justiça também presidir o Conselho Superior de Magistratura – órgão que, teoricamente, seria responsável por investigar os juízes. “Estamos num verdadeiro embaraço institucional. Se o órgão competente para investigar é o Conselho Superior de Magistratura, e este é presidido justamente pela figura acusada, então temos um problema sério. Precisamos reflectir se esse modelo ainda serve ao país”, alertou.

Carlos Vila Nova defende uma revisão profunda do sistema, inclusive com possíveis alterações legislativas e constitucionais. “Não estou a dizer que o sistema está errado. Estou a dizer que precisamos parar, pensar e melhorar. O parlamento tem essa responsabilidade. Trabalhemos um bocadinho e tornemos a nossa democracia mais saudável e mais transparente.”

O Chefe de Estado foi ainda mais direto ao admitir que, ao longo dos seus três anos e meio de mandato, tem evitado interferir diretamente na Justiça, mas considera que a situação atual exige uma nova postura. “O quadro de justiça tornou-se muito mais complicado. Há uma sensação de impunidade que começa a ser insustentável.”

A suspeita que recai sobre o presidente do Supremo Tribunal de Justiça gerou uma onda de indignação pública e reacendeu o debate sobre a fragilidade das instituições são-tomenses. Organizações da sociedade civil e especialistas exigem investigações sérias e independentes, sem interferências ou jogos de bastidores.

Ao convocar o Conselho de Estado, Vila Nova espera abrir caminho para uma discussão nacional mais profunda sobre o futuro da Justiça no país. E deixou um recado claro: “Não podemos continuar a fingir que está tudo bem. É hora de agir, de decidir e de se responsabilizar. São Tomé e Príncipe merece instituições à altura da sua democracia.”

Waley Quaresma