Reunião entre Lula e Putin reforça papel estratégico da parceria entre os países do Sul Global

Quinze anos após o último encontro em pessoa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com Vladimir Putin em Moscou em meio a um cenário global de intensas tensões geopolíticas.

A reunião, que ocorre em meio às comemorações do Dia da Vitória na Grande Guerra Pela Pátria, tem como objetivo fortalecer laços estratégicos, além de discutir novas oportunidades de cooperação entre os dois países.

À Sputnik Brasil, Valdir Bezerra, especialista em relações internacionais, analisou as principais implicações dessa visita e os interesses estratégicos do Brasil ao buscar aprofundar sua parceria com a Rússia.

Defesa, tecnologia e energia

Lula destacou que a visita é uma oportunidade para o Brasil estreitar ainda mais a cooperação com a Rússia, sobretudo nas áreas de defesa, ciência, tecnologia e energia. Desde a primeira visita de Lula à Rússia, no início dos anos 2000, a relação entre os dois países foi marcada por um forte vínculo pessoal entre os presidentes, algo que Bezerra considera um aspecto essencial dessa relação.

A Rússia possui uma grande expertise em diversas áreas que Lula vê como cruciais para o Brasil, como defesa, ciência e tecnologia, aponta Bezerra. Em sua entrevista exclusiva à Sputnik Brasil, a ministra Luciana Santos destacou que o país vê em Moscou um parceiro inclusive para o setor aeroespacial, como na construção de um lançador de satélites.

“A Rússia tem uma expertise no segmento aeroespacial que é reconhecida mundialmente, então há bastante espaço para que a cooperação nesse âmbito em específico seja aprimorada”, enfatiza Bezerra.

O especialista ressalta ainda que os fertilizantes russos são um insumo crucial para o agronegócio brasileiro. No entanto, como Mauro Vieira afirmou à reportagem em sua entrevista, o Brasil não vai a Rússia apenas para confirmar esses laços, mas sim para diversificar ainda mais.

“Existe grande espaço para que essa diversificação ocorra”, diz Bezerra, citando que para dois países de tamanho continental, o volume atual de comércio bilateral tem bastante potencialmente de crescimento.

Atualmente na marca de US$ 12 bilhões (aproximadamente R$ 68 bilhões), historicamente o comércio tem sido deficitário para o Brasil. A diversificação, defende Bezerra poderia beneficiar a economia brasileira a longo prazo ao exportarmos mais produtos de valor agregado para a Rússia.

A governança global

Outro ponto importante discutido durante o encontro foi o papel da Rússia no fortalecimento do multilateralismo. Bezerra acredita que a Rússia tem um papel essencial na defesa de uma nova ordem internacional mais multipolar, onde o poder não fique concentrado apenas no Ocidente.

“As instituições multilaterais precisam refletir essa nova realidade multipolar do mundo, onde você testemunha novos centros de poder.”

Para o Brasil, essa é uma oportunidade de trabalhar com a Rússia, a China e outros países do Sul Global para promover uma governança mais representativa no cenário internacional.

Um dos exemplos mais claros dessa reforma é a expansão do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia tem apoiado essa aspiração do Brasil, e essa é uma parceria que deve ser cada vez mais fortalecida, avaliou Bezerra.

Por sua vez, Bezerra lembra que o Brasil apoiou a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio e, mais recentemente, no fortalecimento do BRICS, agrupamento de países que se expandiu recentemente para incluir, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e o Irã.

Além disso, na 16ª Cúpula de Chefes de Estado sediada no ano passado em Kazan, Rússia, foi criada a categoria de países-parceiros da qual já fazem parte nove nações: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

FONTE – Sputnik / Agência de Notícias da Rússia