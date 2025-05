Libéria mobiliza apoio de STP para conquistar assento no Conselho de Segurança da ONU

Numa ofensiva diplomática estratégica, a Libéria deu um passo decisivo esta segunda-feira ao solicitar formalmente o apoio de São Tomé e Príncipe à sua candidatura a um lugar não-permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O enviado especial liberiano foi recebido no Palácio Presidencial pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, num encontro que simboliza o fortalecimento das relações bilaterais e o compromisso comum com a representação africana nas instâncias globais de decisão.

“É uma honra estar aqui. Chegámos ontem e fomos muito bem recebidos”, declarou o diplomata, visivelmente satisfeito com a recepção calorosa em solo santomense. Além da reunião com o Chefe de Estado, a delegação liberiana manteve conversações com a organização nacional Just Health, num intercâmbio de ideias que consideraram “muito útil” para futuras colaborações.

A Libéria está a intensificar contactos com vários Estados-membros das Nações Unidas, numa campanha que visa assegurar votos suficientes para integrar o principal órgão de segurança do sistema multilateral. “São Tomé e Príncipe é um parceiro estratégico nesta fase. Viemos discutir, negociar e solicitar formalmente o vosso apoio”, frisou o representante.

Este movimento diplomático insere-se numa dinâmica continental mais ampla, que busca reforçar a voz africana no Conselho de Segurança, num momento em que a reforma das Nações Unidas volta a ganhar protagonismo nos debates internacionais.

