Reforma Administrativa em marcha: Três pilares para derrubar o velho Estado de papel

O Estado são-tomense decidiu pôr fim à lentidão, à papelada infindável e ao labirinto burocrático. Com o rótulo de ineficiente, desmotivada e atrasada, a Administração Pública nacional começa finalmente a dar sinais de vida – e de mudança real. A prova disso está na segunda fase da Estratégia de Reforma da Administração Pública 2023–2030, apresentada esta semana no Centro de Formação, no âmbito da Semana Africana da Administração Pública.

Com a casa ainda longe de estar arrumada, o Governo apresentou com orgulho os primeiros resultados e reafirmou o compromisso com um modelo de Administração Pública mais digital, mais transparente e centrada nas pessoas.

Três pilares para derrubar velhos vícios

A nova reforma não é só mais um plano bonito no papel. Ela assenta em três pilares que prometem mexer com estruturas acomodadas há décadas:

O primeiro pilar da reforma aposta na reestruturação das instituições do Estado, adequando as estruturas ao século XXI e eliminando órgãos obsoletos ou sobrepostos.

O Estado quer agora funcionar como um corpo único – com ministérios e direções que comunicam entre si, sem travões institucionais nem gabinetes-fantasma a consumir recursos públicos.

Basta de quadros estagnados sem formação e de funcionários públicos a fazer o mesmo há 20 anos sem atualização. O segundo pilar centra-se na valorização dos recursos humanos, com enfoque na formação contínua, meritocracia e responsabilização.

Está em curso a implementação do novo Sistema de Gestão de Recursos Humanos, que será o verdadeiro “raio-x” dos quadros do Estado. Quem trabalha bem será reconhecido. Quem não trabalha… talvez seja hora de pensar em outras funções.

O terceiro pilar foca na simplificação de procedimentos e transição digital.

O Serviço Público Integrado (SPI) – ainda em fase piloto – pretende ser o primeiro passo de um Estado “à distância de um clique”. A meta é clara: menos papel, mais portal. Menos filas, mais eficiência.

O evento, sob o lema provocador “Gestão eficiente da Administração Pública, com foco na Governação Eletrónica”, contou com oradores que não mediram palavras: ou São Tomé entra na era digital, ou continuará a afundar na morosidade e no desperdício.

Waley Quaresma

A Diretora Nacional da Administração Pública, Domitila de Sousa, foi firme ao afirmar que a mudança está em marcha:

“A Administração Pública precisa ser um motor de desenvolvimento e não um travão. Estamos a reformar com base em dados, pessoas e tecnologia.”

Esta segunda fase da estratégia é mais do que técnica — é política e cultural. Mudar o Estado significa, acima de tudo, mudar mentalidades. E nesse campo, o desafio é tão grande quanto urgente.

Waley Quaresma