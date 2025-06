PNUD e CAICT estabelecem parceria para impulsionar a transformação digital em África

Pequim, 18 de junho de 2025 — À margem da 4.ª Exposição Económica e Comercial China-África, a Diretora Regional do PNUD para África e o Vice-Presidente da Academia Chinesa de TIC (CAICT), Sr. LI Guanyu, assinaram um histórico Memorando de Entendimento (MoU) para conceber em conjunto o Centro de Capacitação e Inovação Digital para África. Este ato marca um passo significativo no sentido de acelerar a transformação digital em todo o continente.

Assinado em 18 de junho de 2025, à margem da 4.ª Exposição Económica e Comercial China-África, o MoU reflete um compromisso partilhado com um desenvolvimento digital inclusivo, resiliente e sustentável em África.

“Esta parceria com a CAICT é um passo audacioso para concretizar o futuro digital de África”, afirmou Ahunna Eziakonwa, Secretária-Geral Adjunta da ONU e Diretora do Gabinete Regional para África do PNUD. “Ao combinar a experiência do PNUD em desenvolvimento com a liderança tecnológica da CAICT, estamos a lançar as bases para uma transformação digital centrada nas pessoas e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.”

O Centro de Capacitação e Inovação Digital para África servirá como uma plataforma colaborativa para cocriar soluções digitais, capacitar instituições e recursos humanos, e promover a cooperação Sul-Sul. Irá alavancar tecnologias de código aberto, bens públicos digitais e inovações locais para modernizar o ecossistema digital africano.

“Estamos entusiasmados por fazer parceria com o PNUD para impulsionar a inovação digital em África. Este MoU assinala um marco significativo nos nossos esforços para alavancar a tecnologia em prol do crescimento inclusivo e do desenvolvimento”, declarou o Sr. LI Guanyu, Vice-Presidente da CAICT.

O Centro capacitará governos, jovens e mulheres com competências digitais avançadas em áreas como IA (Inteligência Artificial), computação em nuvem, cibersegurança e governação digital. Apoiará o desenvolvimento de Infraestruturas Digitais Públicas (DPI) para ajudar startups e empreendedores a expandir soluções de impacto. Além disso, o Centro promoverá a colaboração transfronteiriça entre empresas africanas e chinesas em setores-chave, incluindo saúde, agricultura, educação e energia verde, através de aceleradores, mentorias e diálogos de investimento.

Esta colaboração sublinha um compromisso crescente em aproveitar a tecnologia para o desenvolvimento sustentável, com forte ênfase na inovação inclusiva e na cooperação Sul-Sul.

###

