Assembleia Nacional em crise nos 50 anos da República

A Assembleia Nacional é chamada de Casa da Democracia de São Tomé e Príncipe. 55 deputados representam o povo de São Tomé e Príncipe na casa, que é a mais alta representação do povo.

Ao celebrar a boda de Ouro da independência nacional, a casa da democracia santomense, agendou e depois cancelou a sessão solene que tinha sido marcada para o dia 11 de julho.

Como aconteceu noutros momentos, trata-se de uma sessão solene que congrega o Estado santomense e os representantes do povo. O acto político mais marcante da consagração da independência nacional. Aliás a independência de São Tomé e Príncipe foi proclamada no dia 12 de julho de 1975, pelo Presidente da Assembleia Constituinte, o falecido engenheiro Nuno Xavier Dias.

Mas, de repente a sessão solene da Assembleia Nacional não se realizou. Foi cancelada segundo uma nota da mesa do parlamento. Tudo porque o Presidente da República Carlos Vila Nova recusou marcar presença na sessão parlamentar. Segundo dados recolhidos, o primeiro-ministro Américo Ramos também recusou.

O ambiente azedo de recusa e de cancelamento entre os actores políticos da ADI, deixou estupefactos a opinião pública e o corpo diplomático convidados para a sessão solene da Assembleia Nacional, para celebrar os 50 anos da independência nacional. A crise na Casa da Democracia chegou assim ao ponto mais alto.

Nos últimos meses o parlamento santomense remeteu-se ao silêncio ou inação. Várias solicitações de pedido de debate de urgência foram anunciadas, pelos grupos parlamentares, nomeadamente sobre os relatórios da CEEAC a luz dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, e da auditoria feita pelo Tribunal de Contas ao acordo assinado pelo Governo com a empresa TESLA. Nenhuma das solicitações foram atendidas. Nenhum debate de urgência sobre os assuntos candentes da actualidade foi marcado pela mesa da Assembleia Nacional.

Com a casa da democracia em hibernação, a reforma da justiça é uma miragem. São Tomé e Príncipe completa 50 anos, sem Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República com mandato expirado.

O sistema de governação de pendor parlamentar instalado nos últimos 35 anos, insiste em dar sinais de colapso, deixando o país sem rumo, sem norte.

Abel Veiga