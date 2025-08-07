Paiol das FASTP em São Nicolau chove e pode estragar as munições e bombas

O que poderia ser um segredo acabou sendo revelado, pelo próprio ministro da defesa, o Brigadeiro-General Horácio Sousa.

O ex-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, actualmente Ministro da Defesa visitou a unidade militar de São Nicolau e revelou que o destacamento « é uma base onde nós temos os nossos armamentos, assim como as munições».

Zona montanhosa próximo de Monte Café e da maior cascata do país, o paiol de munições diversas incluindo de artilharia(bombas), fica protegido pelo clima fresco de São Nicolau.

O Brigadeiro – General Horácio Sousa tomou contacto com o estado das instalações(Paiol), e prometeu uma reabilitação o mais urgente possível.

«Está previsto no Orçamento de Estado verbas para a reabilitação, e neste momento decorre a licitação do concurso para que as obras tenham início», assegurou.

As infraestruturas que datam da era colonial estão a ruir. «O armazém onde temos as munições e armamentos necessita de uma intervenção porque quando chove e esta zona é de alta pluviosidade, devemos dar uma atenção o quanto antes», pontuou o ministro da defesa.

Quase todo o armamento de guerra e as munições das FASTP são de origem russa ou da ex-União Soviética. O Ministro da Defesa disse em São Nicolau que o acordo de defesa com a Rússia recentemente ratificado pela Assembleia Nacional inclui a formação dos militares santomenses. «Temos acordo com a Rússia para a formação do pessoal e estamos a envidar acções para enviar estudantes para formação na Rússia», concluiu.

O país e o mundo ficaram a saber que é em São Nicolau, onde as FASTP têm o seu principal paiol de armamentos e de munições.

Abel Veiga