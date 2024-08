Dia da Polícia Nacional: PR defende elaboração de estratégia nacional de segurança interna

49 anos depois da criação da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, a segurança pública continua a ser um grande desafio para esta força de manutenção da ordem.

«É essencial refletirmos profundamente sobre a situação atual de segurança pública. Precisamos delinear estratégias mais ajustadas ao nosso contexto sócio económico, fortalecendo a colaboração e a coordenação entre todos os atores envolvidos na garantia de segurança no nosso país» – disse o superintendente Adulcino Daniel, Comandante-geral da Polícia nacional.

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas enumerou um conjunto de ações prioritárias que devem ser implementadas para o reforço da segurança interna.

«A elaboração de uma estratégia nacional de segurança interna, a reforma estruturante do sistema de segurança apostando nas novas tecnologias, melhoria das condições de serviço, dignificando as mulheres e os homens que servem no sector de segurança interna, o estabelecimento de novas parcerias e de cooperação técnico-policial com outros países, reforçando as já existentes».

Carlos Vila Nova considera ainda indispensável uma nova visão de uma Polícia cada vez mais jovem e equipada, com ênfase na formação especializada e contínua dos quadros a todos os níveis da cadeia hierárquica.

«Inovar a estratégia de atuação para a garantia de segurança» foi o lema escolhido para a celebração dos 49 anos da institucionalização da polícia de São Tomé e Príncipe.

José Bouças