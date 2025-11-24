Serviços de Registos e Notariado assumem competência no recenseamento eleitoral automático

Os novos equipamentos informáticos entregues ao Registo e Notariado de São Tomé e Príncipe permitem que este serviço assegure, doravante, o recenseamento eleitoral automático e permanente, graças à interoperabilidade com a base de dados da Comissão Eleitoral Nacional.

“Garantindo assim maior segurança, maior fiabilidade e uma gestão mais moderna das bases de dados do registo civil”, sublinhou Luís Leandro da Silva, Embaixador de Portugal.

Integrada no projeto PRESE, a entrega destes equipamentos assinala o início da campanha de atribuição gratuita de bilhetes de identidade a todos os cidadãos santomenses com mais de 17 anos, residentes no país e na diáspora.

“Angola, Gabão, Guiné-Equatorial e Cabo Verde, em África; Portugal, França, Reino Unido e Bélgica, na Europa; bem como diversas localidades em São Tomé e Príncipe”, anunciou Silvestre de Apresentação, Diretor-Geral dos Registos e Notariado.

A operação teve início esta semana na Região Autónoma do Príncipe e prolonga-se até março do próximo ano, com brigadas móveis criadas para o efeito.

“Hoje damos mais um passo firme rumo ao objetivo traçado: garantir que nenhum cidadão fique para trás, que todos tenham acesso ao direito básico e fundamental da identidade e ao exercício do direito de votar, e que a juventude santomense encontre portas abertas para exercer plenamente a sua cidadania”, destacou Vera Cravid, Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

O projeto de reforma do sistema eleitoral de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia e implementado pela cooperação portuguesa, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

José Bouças