Em 18 de novembro de 2025, a convite do Embaixador Hans-Ulrich von Schroeter e da Cônsul Honorária Kerstin Schulze, celebrou-se em São Tomé o 36º Aniversário da Queda do Muro de Berlim e o 35º Aniversário da Reunificação Alemã.

A cerimónia decorreu num ambiente festivo e harmonioso, com a presença de representantes do Governo de São Tomé e Príncipe, membros do Corpo Diplomático, autoridades civis, militares e religiosas e muitas outras figuras de destaque de ambos os países.

A Cônsul Honorária, Kerstin Schulze, relatou, de forma pessoal, a história deste dia memorável para o povo alemão que, com a queda do Muro de Berlim, marcou o fim da divisão do país.

O Embaixador, Hans-Ulrich von Schroeter, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Ilza Amado Vaz, sublinharam os laços estreitos de amizade entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática de São Tomé e Príncipe e manifestaram o desejo de que continue a excelente cooperação entre os dois Estados.

O evento ofereceu numa boa oportunidade para estreitar as relações entre os dois povos.

FONTE : Consulado da Alemanha em São Tomé e Príncipe