São Tomé e Príncipe aposta na capacitação de quadros para investigar crimes de corrupção

Na abertura da formação dedicada à investigação financeira em casos de corrupção, a ministra da Justiça destacou que, nos tempos atuais, a corrupção deixou de ser um fenómeno meramente administrativo para assumir a dimensão de um crime altamente sofisticado.

“Investigar corrupção exige capacidades técnicas avançadas, domínio de mecanismos financeiros, leitura de fluxos bancários, cooperação institucional e coordenação face a novos padrões da criminalidade económica e financeira”, sublinhou Vera Cravid.

A intervenção ocorre num contexto em que São Tomé e Príncipe enfrenta desafios estruturais neste domínio.

“Sistema financeiro ainda vulnerável, limitações técnicas, reduzida digitalização dos processos, ausência de dados integrados e uma criminalidade económica cada vez mais complexa”, enumerou a ministra.

Com o apoio do Sistema das Nações Unidas, juízes, procuradores, elementos da Polícia Judiciária, agentes da Unidade de Informação Financeira e representantes do Banco Central participam, durante três dias, numa ação de capacitação sobre investigação financeira aplicada à corrupção.

“Esta é uma oportunidade que representa o fortalecimento de competências técnicas, maior capacidade para deter operações suspeitas, domínio de ferramentas e análises financeiras, bem como maior eficiência na recolha e preservação da prova”, acrescentou a titular da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

A iniciativa assinala igualmente o início de uma cultura de cooperação entre diferentes instituições nacionais, orientada para a prevenção, deteção e combate à corrupção e ao branqueamento de capitais.

José Bouças