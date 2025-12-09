São Tomé e Príncipe aposta na capacitação de quadros para investigar crimes de corrupção

Na abertura da formação dedicada à investigação financeira em casos de corrupção, a ministra da Justiça destacou que, nos tempos atuais, a corrupção deixou de ser um fenómeno meramente administrativo para assumir a dimensão de um crime altamente sofisticado.
“Investigar corrupção exige capacidades técnicas avançadas, domínio de mecanismos financeiros, leitura de fluxos bancários, cooperação institucional e coordenação face a novos padrões da criminalidade económica e financeira”, sublinhou Vera Cravid.
A intervenção ocorre num contexto em que São Tomé e Príncipe enfrenta desafios estruturais neste domínio.
“Sistema financeiro ainda vulnerável, limitações técnicas, reduzida digitalização dos processos, ausência de dados integrados e uma criminalidade económica cada vez mais complexa”, enumerou a ministra.
Com o apoio do Sistema das Nações Unidas, juízes, procuradores, elementos da Polícia Judiciária, agentes da Unidade de Informação Financeira e representantes do Banco Central participam, durante três dias, numa ação de capacitação sobre investigação financeira aplicada à corrupção.
“Esta é uma oportunidade que representa o fortalecimento de competências técnicas, maior capacidade para deter operações suspeitas, domínio de ferramentas e análises financeiras, bem como maior eficiência na recolha e preservação da prova”, acrescentou a titular da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.
A iniciativa assinala igualmente o início de uma cultura de cooperação entre diferentes instituições nacionais, orientada para a prevenção, deteção e combate à corrupção e ao branqueamento de capitais.
José Bouças
António Nilson
9 de Dezembro de 2025 at 22:22
Por favor, não excluam os jornalistas de investigação nesta discussão (iniciativa) sobre a luta contra a corrupção em STP.
É fundamental dar fundos e recursos aos jornalistas para que eles possam ser mais independentes e mais eficazes na exposição da corrupção nas ilhas.