Guiné-Bissau suspensa da CPLP

A suspensão da Guiné-Bissau da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) resulta do golpe de Estado militar ocorrido a 26 de novembro.

Cerca de vinte dias após a usurpação inconstitucional do poder, os Chefes de Estado e de Governo da organização reuniram-se, em formato online, na primeira cimeira extraordinária, onde decidiram condenar o golpe e suspender a Guiné-Bissau da comunidade lusófona.

“Decidimos pela suspensão da Guiné-Bissau no quadro de todas as atividades da CPLP. Uma decisão adotada por consenso na cimeira, que contou com a presença de todos os Chefes de Estado e alguns Chefes de Governo, à exceção do Presidente de Angola, que se desculpou por razões de agenda”, declarou Carlos Vila Nova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Impulsionada por São Tomé e Príncipe, a cimeira exigiu igualmente a apresentação da prova de vida de todos os detidos na sequência da sublevação.

“Há pessoas que continuam presas e detidas na sequência do golpe de Estado ocorrido na Guiné-Bissau”, sublinhou o Presidente santomense.

Ainda assim, a CPLP deliberou a realização de uma missão de bons ofícios destinada a acompanhar o processo de regresso à ordem constitucional.

“Trata-se de apoiar as autoridades de transição para que seja possível ultrapassar esta situação e assegurar o regresso da Guiné-Bissau à ordem constitucional, ou seja, ao exercício pleno dos direitos cívicos e democráticos que todos escolhemos para viver nos nossos países”, enfatizou Carlos Vila Nova.

Os Chefes de Estado e de Governo da CPLP decidiram igualmente que a presidência da organização, até então exercida pela Guiné-Bissau, será assumida interinamente por Timor-Leste.

