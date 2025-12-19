Mulheres são-tomenses preparadas para mediar tensões antes das eleições de 2026 

Mulheres de diversos distritos de São Tomé e Príncipe participaram num workshop dedicado à prevenção e gestão de conflitos em períodos eleitorais.
“São Tomé e Príncipe é reconhecido pela sua tradição democrática pacífica, mas o período eleitoral é sempre marcado por fortes emoções. Por isso, esta capacitação torna-se essencial”, sublinhou Negar Arefi, Representante Residente Adjunta do PNUD.
A iniciativa, promovida pelo Governo em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), realiza-se a menos de um ano das eleições gerais no arquipélago, que enveredou pelo regime democrático há 35 anos.
“No próximo ano teremos eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e regional. É fundamental começar já a preparar as pessoas para que estejam capacitadas e habilitadas a lidar com eventuais focos de conflito que possam surgir”, destacou Vera Cravid.
Para a Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, são precisamente as mulheres que melhor podem assumir o papel de agentes de mudança e construtoras da paz. “As mulheres são reconhecidas como pacificadoras nas comunidades onde vivem e nas organizações da sociedade civil de que fazem parte”, acrescentou.
Durante o workshop, as participantes receberam ferramentas práticas para identificar riscos, gerir tensões, mediar conflitos e promover uma cultura de diálogo e não violência em contextos eleitorais.
José Bouças
Leão do norte
19 de Dezembro de 2025 at 16:22
Pensam que nos podem ensinar tudo, para quando vão nos ensinar a c.gar, posso saber?
A ministra da justiça, vive imitando português fino algo que que roça o linguagar teatral, tornou numa leitora de discuros vazios e presença assídua nestas porcarias. Pensas que isto é governar? Se tivesses filhos eles estariam envergonhados com a tua postura.
Vão ensinar atos pacíficos aos europeus e americanos que vivem sonhando com a guerra.
Fingui
19 de Dezembro de 2025 at 17:48
Necessidade de rever ou criar lei de financiamento dos partidos políticos
Devem ser financiados, através do, ou pelos votos conseguidos nas eleições, a nível internos, também pelas cotas dos associados, ou por donativos(nestes casos deve declarar, sobretudo pena de juridicamente retirar o licenciamento para actividades políticas e deixarem de existir como partidos políticos), devem declarar rendimentos nas finanças e pagar impostos
Obrigatoriedade de comunicar esclarecer as fontes de financiamento, sobretudo nos donativos(ninguém dá nada em ninguém sem esperar receber algo em troca), neste sentido, este tido de financiamento compromete o país, as instituições do país, o povo, o território, a população, a administração, a soberania, bem como estimula a corrupção, a inversão da ordem constitucional, compromete o desenvolvimento do país
Imperiroso terminar com a maior fonte de violência, perseguição, ódio, etc, compra de consciência durante as campanhas eleitorais, proibir banhos, ou penalizar se se verificar esta prática, pois que inverte o jogo democrático, compromete o esclarecimento da população em relação às propostas de governação