Mulheres são-tomenses preparadas para mediar tensões antes das eleições de 2026 

Mulheres de diversos distritos de São Tomé e Príncipe participaram num workshop dedicado à prevenção e gestão de conflitos em períodos eleitorais.

“São Tomé e Príncipe é reconhecido pela sua tradição democrática pacífica, mas o período eleitoral é sempre marcado por fortes emoções. Por isso, esta capacitação torna-se essencial”, sublinhou Negar Arefi, Representante Residente Adjunta do PNUD.

A iniciativa, promovida pelo Governo em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), realiza-se a menos de um ano das eleições gerais no arquipélago, que enveredou pelo regime democrático há 35 anos.

“No próximo ano teremos eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e regional. É fundamental começar já a preparar as pessoas para que estejam capacitadas e habilitadas a lidar com eventuais focos de conflito que possam surgir”, destacou Vera Cravid.

Para a Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, são precisamente as mulheres que melhor podem assumir o papel de agentes de mudança e construtoras da paz. “As mulheres são reconhecidas como pacificadoras nas comunidades onde vivem e nas organizações da sociedade civil de que fazem parte”, acrescentou.

Durante o workshop, as participantes receberam ferramentas práticas para identificar riscos, gerir tensões, mediar conflitos e promover uma cultura de diálogo e não violência em contextos eleitorais.

José Bouças