MLSTP considera que o país vive um momento mais delicado da sua história recente

Na comunicação sobre o Estado da Nação, o MLSTP destacou a crise de energia e água, o êxodo de mais de 25% da população para o estrangeiro, a perda de autoridade do Estado, a morte de quatro civis no quartel do Exército em 25 de novembro de 2022 e a degradação macroeconómica, traçando um quadro sombrio da atual legislatura.

“A situação económica do país degradou-se profundamente nesta legislatura e o nível de pobreza aumenta dia após dia. O país enfrenta sérios desafios de boa governação, estabilidade política e de um sistema judiciário funcional e imparcial. Casos graves de má gestão, falta de transparência e desperdício do erário público tornaram-se uma nova realidade. Em síntese: o país está em risco”, afirmou Américo Barros, Presidente do partido.

Segundo o MLSTP, o Estado da Nação é marcado ainda por incerteza institucional, elevado desemprego e pela crescente falta de esperança entre a juventude. O partido aponta também um sistema de ensino cada vez mais fragilizado, a contínua degradação dos indicadores de saúde, resultado de políticas públicas desajustadas, e uma Região Autónoma do Príncipe relegada à marginalização.

O partido critica igualmente a promoção de São Tomé e Príncipe à categoria de país de renda média baixa, apesar da fragilidade da economia e da elevada taxa de pobreza.

“Decisão esta que acabou por prejudicar o país, visto que São Tomé e Príncipe deixou de receber determinados donativos após a graduação.”

Enquanto maior força da oposição, o MLSTP acusa o poder vigente de ignorar a continuidade do Estado e aponta projetos estruturantes, com financiamentos assegurados, que não foram devidamente aproveitados.

“O MLSTP deixou garantido o financiamento para a construção do Liceu de Angolares, para a extensão da pista aeroportuária, para a formação dos operadores de tráfego aéreo e para a construção de diversas pontes, incluindo a de Lembá. Contudo, nada disto foi concretizado até ao presente momento”, garantiu Américo Barros.

Para o MLSTP, o país atravessa um dos momentos mais delicados e frágeis da sua história recente.

José Bouças