Navio de assalto anfíbio da Rússia trouxe apoio material e técnico para as forças armadas de STP

Alexander Otrakovskiy, é o nome do navio de assalto anfíbio da Rússia que atracou na baía de Ana Chaves no dia 3 de janeiro e deve zarpar de São Tomé esta segunda-feira , 5 de janeiro.

O Téla Nón contactou o serviço de imprensa do ministério da defesa e ordem interna, para conhecer a razão da presença do navio da armada russa no país, e foi informado que se trata de uma visita no âmbito dos acordos de defesa e segurança assinados pelos dois países no ano 2024.

«Foi fornecido apoio técnico-militar para as Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, no interesse de reforço das capacidades de defesa do país, e de desenvolvimento da cooperação militar e técnico-militar entre a Rússia e São Tomé e Príncipe», afirmou a assessoria de imprensa do ministério da defesa e ordem interna.

Segundo o ministério da defesa, «a delegação russa foi calorosamente recebida no espírito de amizade histórica».

O Ministro da Defesa e Ordem Interna Horácio de Sousa, reuniu-se com o comando do navio de assalto anfíbio da Rússia, as duas partes reiteraram a vontade mútua de fortalecimento da cooperação bilateral.

Abel Veiga