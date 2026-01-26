Carlos Vila Nova critica incoerência do Tribunal Constitucional e alerta para perda de credibilidade

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, manifestou estranheza perante o acórdão do Tribunal Constitucional que declarou inconstitucional a sua decisão de demitir o 18.º Governo Constitucional, então liderado por Patrice Trovoada.

Recordou que, há um ano, os mesmos juízes haviam decidido pela inconstitucionalidade do ato, não admitindo o processo e declarando-se incompetentes para apreciar qualquer decisão política do Chefe de Estado.

“Estranha-nos que, um ano depois, os mesmos juízes do mesmo tribunal, sobre a mesma matéria, procedam de forma contrária”, afirmou.

Para Carlos Vila Nova, a atuação dos juízes compromete a credibilidade do Tribunal Constitucional.

“Quando isso acontece num Estado de direito democrático, mina a confiança neste tribunal. Como pode haver confiança perante tanta incoerência e incerteza no pronunciamento e na ação dos juízes, quando o tribunal deve exercer justiça em nome do povo?”, questionou.

O Presidente reagiu igualmente à moção de censura contra o Governo de Américo Ramos, apresentada pela direção do partido ADI e cuja votação está marcada para esta terça-feira no Parlamento.

“É um instrumento previsto na lei. Deve ser exercido de forma responsável e no quadro da separação de poderes por um outro órgão. Aguardemos os resultados que daí advirão”, declarou.

As afirmações do Chefe de Estado foram proferidas à margem da nona cimeira extraordinária da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), realizada em formato virtual, este fim de semana, na qual foi aprovada a nomeação dos comissários que irão integrar a equipa diretiva da organização.

José Bouças