MLSTP admite avançar com pedido de destituição da Presidente da Assembleia Nacional

O MLSTP, maior partido da oposição, admite avançar com um pedido de destituição da Presidente da Assembleia Nacional. Em causa estão decisões e atitudes de Celmira Sacramento que, segundo o partido, comprometem o regular funcionamento do parlamento.

Os incidentes registados nas duas últimas sessões plenárias e, em particular, a decisão de cancelar as próximas reuniões do parlamento, são apontados pelo MLSTP como tendo ultrapassado o limite da tolerância.

“Esta tarde, como agravante, recebemos uma nota da mesa da Assembleia a informar que estão canceladas as sessões plenárias previstas para a próxima semana, nomeadamente a discussão do orçamento da Assembleia Nacional, marcada para quarta-feira, e do Orçamento Geral do Estado e das Grandes Opções do Plano, previstas para quinta e sexta-feira”, declarou o deputado Wando Castro.

Segundo o parlamentar, trata-se de uma decisão que viola o regimento da Assembleia Nacional e compromete o normal exercício das funções parlamentares.

“A senhora Presidente deveria reunir previamente a Conferência de Líderes para deliberar neste sentido. Não pode, em hipótese alguma, tomar essa decisão de forma unilateral e autoritária como o fez. O MLSTP condena veementemente a postura que a senhora Presidente tem assumido nos últimos dias, bem como a decisão de cancelar as sessões plenárias”, acrescentou.

Perante este cenário, o MLSTP admite avançar com um pedido formal de destituição da Presidente da Assembleia Nacional.

“Neste momento, a senhora Presidente da Assembleia, a deputada Celmira Sacramento, não representa os deputados. Estamos a ponderar seriamente apresentar um requerimento de destituição”, afirmou Wando Castro.

O deputado adiantou ainda que uma decisão definitiva sobre o assunto será tomada nas próximas horas, após a reunião do partido agendada para este fim de semana.

José Bouças