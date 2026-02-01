Maioria parlamentar vai destituir Celmira Sacramento e revogar a lei interpretativa

Tudo pode acontecer nesta segunda-feira 2 de Fevereiro. A maioria absoluta dos deputados em funções na Assembleia Nacional convocou os deputados para 5 dias de reuniões plenárias, onde serão debatidos e aprovados leis importantes para o funcionamento do Estado Santomense, nomeadamente a eleição do presidente da comissão eleitoral nacional, a discussão e aprovação do orçamento geral do Estado para 2026, e outros diplomas.

Na convocatória, a nova maioria parlamentar alerta ao povo, de que depois de ter encerrado a última sessão plenária da Assembleia Nacional na sexta feira, sem decidir sobre a reintegração da deputada da ADI Vasth Santos, a Presidente da Assembleia Nacional Celmira Sacramento mandou a deputada Bilaine Ceita Nascimento para comunicar aos deputados sobre o cancelamento da sessão plenária prevista para a discussão e votação do Orçamento Geral do Estado.

A maioria parlamentar acusa a Presidente da Assembleia Nacional de bloquear a Assembleia Nacional, para justificar a dissolução do parlamento pelo Presidente da República.

Dois diplomas sensíveis vão ser debatidos na sessão plenária desta segunda-feira, nomeadamente a destituição ou não da Presidente do parlamento, e a revogação da lei interpretativa que permitiu, dentre outras irregularidades agora verificadas, a nomeação e a investidura dos 4 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional.

O leitor tem a sua disposição o conteúdo integral da convocatória parlamentar :