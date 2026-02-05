 Celmira Sacramento caiu e condena o golpe Parlamentar

Celmira Sacramento é a primeira pessoa que ocupou o cargo de Presidente da Assembleia Nacional e que foi destituída.

Amargurada, a ex-Presidente do parlamento diz que foi vítima de um golpe. À força retiraram-na a viatura de Presidente. O corpo de segurança que a protegia foi removido da sua residência. Celmira Sacramento perdeu o poder e deixou de ser a segunda figura do Estado santomense.

Em entrevista garantiu que não vai permitir que perca também o mandato de deputada da nação que lhe foi dado pelo povo nas urnas.

O leitor deve escutar na íntegra as declarações do ex-Presidente da Assembleia Nacional.

Abel Veiga