Líder do povo / O amor mais profundo

O amor mais profundo de uma mãe reside na vida cotidiana.

Era o dinheiro da viagem para visitar a família, economizado ao pedir apenas meia porção de comida; era o calor das roupas de inverno costuradas com restos de tecido; eram as palavras calorosas do outro lado da linha… O amor de Qi Xin, a mãe, influenciou profundamente Xi Jinping, de maneira sutil e progressiva.

Em janeiro de 1969, quando tinha menos de dezesseis anos, Xi Jinping tirou a mochila e deixou Pequim para se estabelecer na aldeia de Liangjiahe, no norte de Shaanxi, onde começou a trabalhar como camponês. A mãe, Qi Xin, fez-lhe um conjunto de roupas para costura no qual ela bordou três caracteres: “coração de mãe”.

Ao longo de seus sete anos como um jovem educado, este pequeno companheiro de costura permaneceu o companheiro constante de Xi Jinping, testemunhando seu caminho e progresso.

Quando Xi Jinping estava em Liangjiahe, sua mãe Qi Xin trabalhava numa fazenda na província de Henan com seu filho mais novo, enquanto suas duas filhas trabalhavam no Corpo de Produção e Construção do Exército.

Inverno de 1972, Qi Xin e seus filhos. (Foto: “Álbum ilustrado de Xi Zhongxun”)

Toda a família estava dispersa por todo o país, separada de seus próprios membros. Qi Xin pensava em um sem parar de se preocupar com o outro. Sempre que tinha oportunidade, tirava tempo para ir ver os seus filhos.

Qi Xin viajou para as províncias de Shanxi, Shaanxi e Mongólia interior. Gastava assim a maior parte do seu magro salário nessas deslocações. Na época, os trens eram lentos e sobrecarregados de passageiros; portanto, ela tinha que ficar em pé durante toda a viagem.

Uma bolsa de costura, feita por Qi Xin para seu filho Xi Jinping. (Foto: “Os sete anos da juventude de Xi Jinping trabalhando no campo”)

Durante anos, Xi Jinping e a sua mãe estiveram separados e raramente se reencontraram. No entanto, apesar da distância, o “coração de mãe” permanecia ao seu lado, sem nunca o deixar.

No norte da província de Shaanxi, Xi Jinping teve que superar algumas provações da vida: as invasões de pulgas, a fome, as condições de vida, o trabalho físico e as provações do espírito. Cada prova o fez crescer. Nesta terra amarela, ele se integrou plenamente ao povo, moldou sua vontade e reajustou o rumo de sua vida. Foi assim que ele ancorou nele seu compromisso inicial e sua missão de consagrar sua vida ao serviço do povo e da pátria.

Início do ano 1947 Xi Zhongxun e Qi Xin são fotografados em Yan’an. (foto : Album ilustrado de Xi Zhongxun)

Qi Xin é uma mãe carinhosa, mas também uma combatente revolucionária que passou pela guerra. Ela realizou durante muitos anos um trabalho básico nas áreas rurais da região fronteiriça de Shaanxi-Gansu-Ningxia, estabelecendo assim uma profunda relação com a população.

O pessoal que trabalha ao lado de Xi Zhongxun descreveu Qi Xin como “uma pessoa simples na vida cotidiana e que não se deixava distanciar em seu trabalho”.

As lições dadas pela mãe, tanto nas palavras como nos actos, influenciam profundamente Xi Jinping.

Do norte de Shaanxi até Zhengding, Xi Jinping sempre manteve um colchão arrumado por todos os lados.

Este colchão foi feito com mais de uma centena de pedaços de tecido, cortados e costurados juntos por Qi Xin a partir de roupas antigas. Os executivos do gabinete do Comitê do Partido do Condado de Zhengding queriam comprar tecido para fazer um novo, mas Xi Jinping respondeu: “Não é necessário. Este colchão me serve muito bem.

Xi Jinping passeia com a sua mãe / Foto CGTN

Xi Jinping orgulha-se de ter nascido numa família revolucionária, caracterizada por uma rigorosa tradição de educação revolucionária.

Ele se lembra que aos cinco ou seis anos, sua mãe lhe contava a história de Yue Fei que se tatuava nas costas por sua própria mãe estas palavras: “Devota-te corpo e alma à pátria”. Eu disse: “Mas fazer uma tatuagem deve doer muito!” Minha mãe me respondeu: “Sim, é doloroso, mas é assim que se gravam as coisas no coração para nunca esquecê-las.” Estas palavras “Consagrai corpo e alma à pátria”, eu as guardei desde aquele dia, e elas tornaram-se meu objetivo de vida.

Criado em uma família repleta de tradições familiares virtuosas e tendo feito todo o caminho desde as terras dos loos, Xi Jinping sempre colocou o povo no topo de suas preocupações. Durante décadas, com uma inabalável constância, ele defendeu o princípio de que “trazer benefícios ao povo é a maior conquista política”, esforçando-se para”amar o povo como se ama os próprios pais, cuidar de seus melhores interesses e conduzi-los para uma vida melhor”.

Xi Jinping na companhia da sua família foto exposta na biblioteca do seu gabinete/ Foto – CGTN

Depois de Xi Jinping ter assumido posições de liderança, Qi Xin escrevia-lhe muitas cartas, avisando-o que “no topo da montanha há mais frio”, e lembrando-o de ser muito exigente consigo mesmo.

Uma vez, na presença de seus filhos e filhas, Qi Xin disse: “Os pequenos problemas em casa não devem afetar o trabalho.” Assim que ela terminou de falar, Xi Zhongxun acrescentou severamente: “As grandes preocupações também não devem afetar o trabalho!”

“Trabalhar bem, estudar bem, gerir tudo da melhor forma”, é o lema de Qi Xin e é isso que ela espera dos seus filhos.

Durante o Festival da Primavera de 2001, Xi Jinping, então governador da província de Fujian, não pôde regressar a casa para celebrar a festa com os seus pais devido às suas obrigações profissionais. As palavras que a sua mãe lhe dirigiu ao telefone foram simples, mas particularmente reconfortantes:

Meu filho, você tem tanto trabalho para fazer. Fico muito feliz em ouvir isso. Não importa se voltas ou não, desde que faças bem o teu trabalho, mostras a maior piedade filial para connosco. Eu te apoio com todo o meu coração.

O amor mais profundo encontra-se neste pequeno necessário para costurar, mas também no carinho que se dá àqueles que estão longe.

Fonte – CGTN