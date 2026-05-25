Resenha – 50 anos da Independência de São Tomé e Príncipe. Perspetivas.

Por Mestre Jerónimo Salvaterra

A Primeira República de São Tomé e Príncipe (1975–1990)

A independência de São Tomé e Príncipe, proclamada em 12 de julho de 1975, inaugurou a Primeira República sob a liderança de Manuel Pinto da Costa e do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP). Este período foi marcado pela instauração de um regime monopartidário de orientação socialista, que tinha como objetivos centrais a consolidação da soberania nacional e a promoção da justiça social.

Entre 1975 e 1990, o MLSTP governou como partido único, implementando um modelo centralizado inspirado em experiências socialistas africanas e apoiado pelo bloco soviético. Embora a repressão política fosse considerada necessária para garantir estabilidade, registaram-se avanços significativos em áreas como educação e saúde, com aumento da escolarização e expansão dos serviços básicos. Paralelamente, a cultura foi valorizada e instrumentalizada como elemento de unidade nacional e de legitimação política, reforçando a identidade coletiva.

Contudo, a economia permaneceu vulnerável devido à forte dependência da monocultura do cacau, o que gerou crises estruturais e tensões entre as promessas de igualdade e as limitações reais do desenvolvimento. Este legado revelou-se ambivalente: por um lado, progresso social e valorização cultural; por outro, dificuldades económicas persistentes e restrições políticas.

A liderança de Manuel Pinto da Costa foi determinante neste processo. Defensor do socialismo como caminho para a soberania e a justiça, inicialmente optou pela centralização do poder. Porém, diante das crises internas e da pressão internacional, abriu espaço para a transição democrática, culminando em 1990 com a introdução do multipartidarismo. Este passo representou uma viragem crucial na trajetória política do país, preparando o terreno para maior estabilidade institucional.

Assim, a Primeira República de São Tomé e Príncipe constituiu um marco histórico fundamental: um período de construção nacional, monopartidariíssimo socialista e valorização cultural, mas também de desafios económicos e limitações políticas. Apesar das suas contradições, foi decisiva para consolidar a independência e abrir caminho à democratização.

A Segunda República de São Tomé e Príncipe (1990–2025)

A Segunda República iniciou-se em 1990, com a aprovação da nova Constituição que consagrou o multipartidarismo e a democracia pluralista. Este marco representou uma rutura com o regime monopartidário da Primeira República e abriu caminho para uma nova fase política, social e cultural. Entre 1990 e 2025, o país viveu avanços democráticos, alternância de poder, reformas económicas e desafios estruturais que moldaram a sua trajetória contemporânea.

Transição Democrática e Instabilidade Política

Manuel Pinto da Costa desempenhou papel central na transição democrática, promovendo reformas constitucionais que permitiram eleições multipartidárias. A democracia pluralista consolidou-se com alternância de poder entre partidos como MLSTP/PSD, ADI e MDFM. Contudo, crises governamentais, dissoluções parlamentares e instabilidade política revelaram fragilidades institucionais profundas. Paralelamente, o país reforçou a sua integração internacional, estreitando laços com a CPLP, União Africana e organizações globais.

Educação, Saúde e Sociedade Civil

Educação e saúde foram áreas estratégicas, apoiadas por parcerias internacionais como UNESCO e World Vision-Moçambique. Apesar dos avanços, persistem pobreza estrutural, desigualdades e dependência de ajuda externa. O fortalecimento da sociedade civil e da imprensa contribuiu para maior transparência e responsabilidde, ampliando a cidadania ativa.

Cultura e Identidade Nacional

A dimensão cultural destacou-se pela valorização da pluralidade étnica e linguística, fortalecendo tradições locais e promovendo intercâmbio internacional. Literatura, música e teatro assumiram papéis centrais na construção da identidade nacional e na crítica social. A democratização ampliou a liberdade de expressão e o debate público, consolidando uma sociedade civil mais ativa.

Liderança e Diversidade Ideológica

A evolução da liderança refletiu a transição de regime autoritário para democracia consolidada. Manuel Pinto da Costa regressou ao poder em 2011 como presidente eleito, simbolizando a adaptação de líderes históricos às instituições democráticas. Miguel Trovoada, Fradique de Menezes e Patrice Trovoada representaram fases distintas da Segunda República, cada um imprimindo visões próprias sobre governação, economia e integridade institucional.

Eleições e Desafios Democráticos

As primeiras eleições democráticas, em 1991, elegeram Miguel Trovoada como presidente, simbolizando o novo regime. Apesar da reputação inicial de justiça e transparência, práticas como o banho (compra de votos) e perseguições políticas minaram a credibilidade institucional, revelando desafios persistentes de corrupção e clientelismo.

Insurreição de 25 de novembro de 2022

Um dos episódios mais graves da Segunda República ocorreu em 25 de novembro de 2022, quando jovens invadiram o quartel-general e outros cidadãos foram levados de suas casas pelos militares. Quatro pessoas morreram em circunstâncias marcadas por tortura e maus-tratos. O caso permanece sem resposta efetiva da justiça, expondo fragilidades institucionais e sérias violações de direitos humanos.

Economia e Energia

A economia manteve forte dependência do cacau e da ajuda externa, com fracos avanços na diversificação. Tentativas de exploração petrolífera não se traduziram em crescimento sustentável. O setor energético enfrentou crises graves, agravadas pela suspensão do contrato com a Tesla-STP, marcado por irregularidades e má gestão. A instabilidade no fornecimento de energia comprometeu produtividade e serviços essenciais, reforçando a necessidade de maior fiscalização e transparência em contratos estratégicos.

Juventude, Cultura e Memória Coletiva

Apesar das limitações, a juventude e os movimentos culturais emergiram como forças transformadoras, promovendo crítica social e renovação identitária. Contudo, episódios como o cancelamento da sessão solene em homenagem ao centenário de Alda do Espírito Santo revelam lacunas na valorização cultural e na gestão da memória coletiva.

Linha do Tempo – 50 anos de Independência

Primeira República (1975–1990)

Em 1975, após a independência, Manuel Pinto da Costa tornou-se o primeiro presidente de São Tomé e Príncipe sob um regime monopartidário do MLSTP. Na década de 1980, crises económicas e sociais geraram pressões internas e externas por reformas políticas. Em 1990, uma reforma constitucional introduziu o multipartidarismo, marcando o fim da Primeira República e o início de um novo período democrático, permitindo eleições mais competitivas, como a de 1991.

Segunda República (1990–2025)

Década de 1990

1991 – Primeiras eleições democráticas livres; Miguel Trovoada eleito Presidente.

1995–1996 – Instabilidade política, dissoluções parlamentares e tensões entre governo e oposição.

Década de 2000

2001 – Fradique de Menezes eleito Presidente.

2003 – Tentativa de golpe militar, rapidamente controlada.

2006 – Reeleição de Fradique de Menezes; persistência de crises económicas.

Década de 2010

2011 – Manuel Pinto da Costa regressa ao poder, agora em contexto democrático.

2014 – Eleição de Manuel Pinto da Costa marcada por tensões políticas; Patrice Trovoada assume como Primeiro-Ministro.

2016 – Evaristo Carvalho eleito Presidente, reforçando alternância democrática.

Década de 2020

2021 – Carlos Vila Nova eleito Presidente da República.

2022 (25 de novembro) – Insurreição no quartel, tentativa de golpe contra o governo, segundo relato do PM; episódio revela fragilidade institucional e manipulação da justiça.

2025 – Persistência de desafios: corrupção, prática do “banho” nas eleições, desigualdades sociais e dependência económica.

Síntese dos 50 anos

São Tomé e Príncipe celebrou 50 anos de independência com um legado marcado por avanços democráticos, apesar de instabilidades políticas e golpes fracassados. A economia permanece vulnerável à dependência do cacau e da ajuda externa, com tentativas frustradas de diversificação, como a exploração de petróleo. Socialmente, houve progressos em educação e saúde, mas pobreza e desigualdades persistem. O reconhecimento como País da Biosfera pela UNESCO destaca o arquipélago como um dos ecossistemas mais preservados, reforçando o compromisso com sustentabilidade e valorização cultural. A liberdade de expressão e a identidade nacional ganharam destaque no período democrático.

Nos 50 anos de independência, São Tomé e Príncipe consolidou a sua soberania e construiu um sistema democrático pluralista, mas enfrenta desafios persistentes: instabilidade política, corrupção, manipulação eleitoral e fragilidade económica. As primeiras eleições livres de 1991 simbolizaram esperança, mas práticas como o “banho” e episódios como a insurreição de 25 e novembro 2022, revelam a necessidade de fortalecer instituições e promover uma cultura política mais transparente. A trajetória santomense mostra conquistas importantes, mas também a urgência de reformas profundas para garantir justiça social, estabilidade e desenvolvimento sustentável.

3ª República (Ressurgir do País) 2026 – …

Após cinquenta anos de independência, São Tomé e Príncipe enfrenta o desafio de consolidar uma nova etapa histórica: a Terceira República. Este período deve ser marcado pela superação das fragilidades institucionais, pela afirmação da justiça social e pela construção de um projeto nacional inclusivo e sustentável.

A questão central que se coloca é: que presidente e que governo queremos para guiar este ressurgimento?

“Que Presidente precisamos para construir o país que sonhamos?”

Um líder ético e transparente, capaz de romper com práticas de corrupção e clientelismo.

Um presidente que seja símbolo de unidade nacional, acima de divisões partidárias, e que promova diálogo e reconciliação.

Um estadista com visão estratégica, capaz de articular políticas de desenvolvimento sustentável e de fortalecer a posição internacional do país.

Um defensor dos direitos humanos e da justiça, garantindo que episódios como os de 2022 não voltem a ocorrer sem responsabilização.

“Que Governo desejamos para construir o futuro de São Tomé e Príncipe?”

Um governo competente e inclusivo, formado por técnicos e políticos comprometidos com o bem comum.

Um executivo que promova boa governação, com instituições fortes e independentes.

Um governo que invista em educação, saúde e juventude, pilares para o futuro.

Um modelo económico que aposte na diversificação (turismo sustentável, agricultura moderna, energias renováveis), reduzindo a dependência externa.

Síntese Conclusiva: Da Segunda à Terceira República

A Segunda República de São Tomé e Príncipe (1990–2025) representou uma transição histórica para o multipartidarismo e a democracia pluralista. Apesar dos avanços — alternância de poder, maior integração internacional, fortalecimento da sociedade civil e valorização cultural — o período foi marcado por fragilidades institucionais, crises políticas recorrentes, dependência económica e episódios de violação dos direitos humanos.

A Terceira República, inaugurada em 2026, herda tanto conquistas como desafios estruturais que exigem respostas estratégicas e sustentáveis.

Desafios Herdados

Instabilidade política: crises governamentais, dissoluções parlamentares e fragilidade institucional.

Corrupção e clientelismo: práticas como o banho minaram a credibilidade democrática.

Economia dependente: forte concentração no cacau e ajuda externa, com fraca diversificação.

Crise energética: irregularidades em contratos estratégicos e fornecimento instável de eletricidade.

Direitos humanos fragilizados: episódios como a insurreição de 2022 expuseram falhas graves na justiça e no respeito pelo Estado de direito.

Educação e saúde limitadas: avanços condicionados pela escassez de recursos e dependência de parcerias externas.

Memória cultural: lacunas na valorização de figuras simbólicas e na gestão da identidade coletiva.

Recomendações para a Terceira República (2026–…)

1. Reforço Institucional e Governação

Reformar o sistema político para reduzir crises de dissolução e instabilidade. Fortalecer mecanismos de fiscalização e independência judicial. Garantir maior transparência em contratos públicos e gestão de recursos.



2. Combate à Corrupção

Implementar mecanismos eficazes contra o banho e práticas clientelistas. Promover auditorias regulares e responsabilização de agentes públicos.



3. Diversificação Económica

Investir em setores estratégicos além do cacau: turismo sustentável, pesca, energias renováveis e economia digital. Criar incentivos para pequenas e médias empresas, reduzindo a dependência da ajuda externa.



4. Energia e Sustentabilidade

Apostar em energias renováveis (solar, hídrica, biomassa) para reduzir vulnerabilidade. Estabelecer contratos transparentes e fiscalizados, evitando irregularidades como no caso Tesla-STP.



5. Educação e Saúde

Expandir programas de formação técnica e superior, adaptados às necessidades nacionais. Reforçar sistemas de saúde primária e nutrição escolar, garantindo maior autonomia face à ajuda externa.



6. Direitos Humanos e Justiça

Investigar e responsabilizar violações graves, como as de 2022, para restaurar confiança no Estado de direito. Criar mecanismos de proteção e promoção dos direitos humanos, com apoio da sociedade civil.



7. Valorização Cultural e Memória Coletiva

Reconhecer figuras históricas e culturais como Alda do Espírito Santo, integrando-as na memória nacional. Apoiar movimentos artísticos e culturais como instrumentos de crítica social e identidade nacional.



8. Participação da Juventude

Incluir jovens em processos de decisão política e económica. Apoiar iniciativas culturais e tecnológicas lideradas pela juventude como motores de inovação.



Perspetivas para o futuro

São Tomé e Príncipe tem um futuro promissor se avançar na consolidação democrática, com justiça independente e combate à corrupção. O desenvolvimento económico deve valorizar recursos naturais e culturais, integrando políticas inclusivas. Reduzir desigualdades, empoderar a juventude e promover a igualdade de género são essenciais para a coesão social. A cultura pode ser um vetor de identidade e inovação, enquanto o fortalecimento das relações com a CPLP, a UA e parceiros estratégicos ampliará sua influência global. Um consenso social amplo e revisões constitucionais transparentes, como apontado para 2026, serão cruciais para sustentabilidade.

A Terceira República (Ressurgir do País) em São Tomé e Príncipe representa um momento crítico de reinvenção nacional, onde a democracia consolidada pode se alinhar ao desenvolvimento sustentável e à justiça social. A experiência histórica de outras repúblicas (como Portugal ou o Brasil) mostra que transições políticas bem-sucedidas exigem lideranças éticas, instituições fortes e participação cidadã ativa.

Para São Tomé e Príncipe, essa oportunidade exige superar desafios como dependência económica, corrupção e fragilidade institucional, transformando-os em pilares de inovação e governação transparente. O país pode se tornar referência regional se investir em educação, equidade e resiliência climática A Terceira República de São Tomé e Príncipe tem a oportunidade de consolidar uma democracia resiliente, uma economia diversificada e sustentável, e uma sociedade inclusiva e culturalmente valorizada. O sucesso dependerá da capacidade de enfrentar os desafios herdados com reformas estruturais, transparência e participação ativa da cidadania.