Carlos Vila Nova formaliza candidatura às presidenciais de 19 de julho

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, formalizou no Tribunal Constitucional a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho. Com este ato, o atual Chefe de Estado entra oficialmente na corrida para um segundo mandato de cinco anos.

Segundo o mandatário da candidatura, trata-se de um processo que cumpre todos os requisitos legais e que se apresenta como uma proposta orientada para a união e a estabilidade de São Tomé e Príncipe.

“É uma candidatura de todos os santomenses, inclusiva, que promove a estabilidade e pretende contribuir para pacificar São Tomé e Príncipe”, afirmou Wilfred Moniz, Mandatário Nacional da Candidatura de Carlos Vila Nova.

José Bouças