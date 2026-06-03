Jorge Bom Jesus entra na corrida presidencial

Jorge Bom Jesus apresentou, esta quarta-feira, a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho em São Tomé e Príncipe.

O antigo primeiro-ministro afirmou já ter solicitado o apoio de alguns partidos políticos, incluindo o MLSTP, de que é militante, para reforçar a sua corrida ao mais alto cargo do Palácio do Povo.

Na declaração à imprensa, feita com a bandeira nacional sobre os ombros, Jorge Bom Jesus assegurou que pretende ser um Presidente da República interventivo e aberto à colaboração com todas as forças, com o propósito de mudar o rumo do arquipélago e defendendo, igualmente, a revisão da Constituição.

“Quero ser um presidente interventivo, nunca conformado com as paredes e o conforto do palácio. Quero ser um árbitro que corre no jogo, imparcial e suprapartidário, mas com cartões de todas as cores no bolso: amarelo, laranja e vermelho, sempre que necessário. A revisão da Constituição não pode continuar a ser um tabu”, declarou o candidato.

Num contexto em que o país já vive intensamente a pré‑campanha, Jorge Bom Jesus não hesitou em dirigir críticas aos seus adversários: “Não aceito que um Presidente da República diga que não tem responsabilidades quando falta energia elétrica ou quando o povo passa fome. Isso não é apenas problema do primeiro‑ministro. É a minha forma de entender o poder, o Presidente da República é o primeiro magistrado da nação.”

Bom Jesus, que já liderou o MLSTP e exerceu por três vezes o cargo de ministro da Educação e Cultura, anunciou que nos próximos dias fará a apresentação pública da sua candidatura, em simultâneo com o lançamento do seu projeto de sociedade.

José Bouças