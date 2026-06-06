Número de eleitores para as presidenciais aumentou de 123.103 em 2021 para 142.296 em 2026

Os dados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional são provisórios, mas confirmam o aumento do número de cidadãos que deverão participar nas eleições presidenciais de 19 de julho próximo.

Jeudiger Nascimento, o Presidente da CEN, anunciou o registo de 121.771 eleitores residentes no país e 20.525 radicados na diáspora. «Estes dados ainda precisam ser apurados, uma vez que ainda falta-nos incluir os dados que virão da cadeia central, e os que virão dos serviços dos cuidados de saúde», afirmou o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

Comparativamente às eleições presidenciais de 2021 o número de eleitores em São Tomé e Príncipe era de 108.609 e na diáspora 14.693 eleitores.

O recenseamento eleitoral automático deu celeridade ao processo de actualização dos cadernos eleitorais. Processo que segundo o Presidente da CEN vai ser executado logo a seguir ao apuramento final dos dados.

A maioria dos eleitores são jovens, cerca de 67883 correspondentes a 44,82 %. O grupo dos cidadãos com mais de 66 anos de idade representa apenas 7,47% dos cerca de 10.635 eleitores.

Água Grande, o distrito mais populoso do país, registou 4623 novos eleitores, Mé-Zochi subiu com mais 3599 eleitores. Na diáspora o aumento mais significativo do número de eleitores aconteceu em Portugal com o registo de 5787 novos eleitores.

Segundo o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional no círculo eleitoral de África houve uma ligeira redução do número de cidadãos são-tomenses inscritos nos cadernos eleitorais.

O recenseamento eleitoral automático decorreu durante o mês de maio.

Abel Veiga