Novos membros da Comissão Eleitoral Nacional tomam posse para organizar eleições gerais

A tomada de posse dos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional realizou-se cerca de três semanas após o Presidente da República ter fixado as datas das eleições em São Tomé e Príncipe: as presidenciais para 19 de julho e as legislativas, autárquicas e regionais para 27 de setembro.

A equipa, liderada por Jeudiger Nascimento, reconhece o exigente desafio de preparar todo o processo eleitoral. “Faremos tudo para cumprir os prazos e apresentar os resultados ao povo santomense, para que este possa exercer plenamente o seu direito, como será esperado”, afirmou Jeudiger Nascimento, Presidente da Comissão Eleitoral Nacional.

No ato de posse, o presidente interino da Assembleia Nacional sublinhou as responsabilidades que recaem sobre os novos membros: “O processo eleitoral está nas vossas mãos. O dia seguinte às eleições, o clima que se poderá viver, está nas vossas mãos. É, portanto, uma responsabilidade acrescida o trabalho que terão de desenvolver até à proclamação dos resultados das eleições presidenciais, legislativas, autárquicas e regionais”, alertou Abenildo Oliveira, Presidente Interino da Assembleia Nacional.

Da nova equipa da Comissão Eleitoral Nacional ficaram por integrar os representantes indicados pelo partido ADI e pela coligação MCI-PS/PUN, ausentes na cerimónia de tomada de posse.

José Bouças