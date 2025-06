Embaixador de Portugal destaca crescimento das relações com STP

O embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe garantiu que a relação entre os dois países está de boa saúde, é crescente e muito diversificada. Foi durante a cerimónia que assinalou o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas no arquipélago.

“Não quero citar números ou detalhar áreas, mas apenas dizer que a relação entre Portugal e São Tomé e Príncipe está de boa saúde, é crescente e muito diversificada”, destacou Luís da Silva.

Em representação do Estado santomense, a ministra da Justiça destacou que Portugal continua a desempenhar um papel fundamental na construção de São Tomé e Príncipe, por meio de parcerias sólidas, programas de cooperação e intercâmbios que impulsionam o progresso social, económico e cultural.

“Expressamos a nossa profunda gratidão pelo apoio contínuo de Portugal na formação dos nossos quadros, no fortalecimento do setor da saúde, na defesa e em várias outras áreas, um testemunho concreto do compromisso português com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe”, enalteceu Vera Cravid.

A cultura e a música portuguesas embalaram a noite com o concerto 100Paredes, um espetáculo que vai passar por diversos países para assinalar o centenário do nascimento de Carlos Paredes, reconhecido como o maior expoente da guitarra portuguesa e um notável humanista.

José Bouças