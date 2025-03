O Instituto Hidrográfico (IH), em representação da Organização Hidrográfica Internacional (OHI), está a realizar uma visita técnica a São Tomé e Príncipe (STP), entre 10 e 14 de março de 2025, no âmbito do programa de capacitação daquela organização.

Esta visita, preparada em conjunto com o Instituto Marítimo e Portuário (IMaP), entidade identificada pela OHI como Ponto Focal para STP, e apoiada pela Embaixada de Portugal, bem como pela Cooperação no Domínio da Defesa, tem como objetivo o aconselhamento sobre as linhas de ação que as entidades santomenses deverão seguir para desenvolver um serviço hidrográfico nacional.

Estão ainda envolvidos importantes intervenientes do governo nas áreas das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente; Mar (Segurança da Navegação e Economia Azul); Pescas; e Defesa, e em particular, a Guarda Costeira, e outras entidades de relevo como é o caso da Empresa Nacional de Administração de Portos e do Instituto Nacional de Meteorologia. Serão abordadas questões relativas à importância da Hidrografia para um estado costeiro, na segurança da navegação, na proteção do meio marinho, na economia azul, mas também no estudo do impacte das alterações climáticas.

Sendo a criação de serviço hidrográfico nacional que garanta a manutenção do assinalamento marítimo, que apoie missões de busca e salvamento, que difunda a informação marítima de segurança, que realize levantamentos hidrográficos, que seja capaz de produzir cartografia náutica e de criar uma infraestrutura de dados geoespaciais de apoio à decisão aos diferentes sectores da sociedade, este é um desígnio de médio/longo prazo que as autoridades de São Tomé e Príncipe deverão edificar, em defesa da sua soberania, mas também por ser um compromisso internacional estabelecido pela ratificação da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar.

Relevando-se a componente informativa desta visita convidam-se todos os Órgãos de Comunicação Social a promover a divulgação desta iniciativa e a estar presente no dia 14 de março, pelas 10h00, no Centro Cultural Português, onde decorrerá uma apresentação pro parte do Comandante Delgado Vicente, Diretor-técnico do IH da Marinha Portuguesa, subordinada ao tema: “A importância da Hidrografia para um estado costeiro” e “O porquê da necessidade de criar um Serviço Hidrográfico nacional”. São Tomé, 11 de março de 2025.

Fonte : Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe