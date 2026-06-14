BASTA apoia a recandidatura de Carlos Vila Nova

O BASTA também encheu o anfiteatro do palácio dos congressos, alias como acontece com todos os partidos políticos e os pré – candidatos presidenciais.

Foi na reunião do conselho deliberativo nacional, onde os militantes do movimento BASTA aprovaram por unanimidade a proposta de apoiar a recandidatura de Carlos Vila Nova para mais 5 anos de mandato, como Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

«Na sequência das conversações que nós tivemos, das auscultações que nós fizemos o partido decidiu submeter ao conselho deliberativo aqui reunido neste momento a seguinte proposta: Apoiar a recandidatura do engenheiro Carlos Manuel Vila Nova ao cargo de Presidente da República», declarou Salvador dos Ramos, membro da direcção do BASTA.

Os militantes responderam com aplausos. Carlos Vila Nova é o candidato que o Movimento BASTA vai apoiar nas eleições presidenciais de 19 de julho. O Movimento que tem 2 assentos na Assembleia Nacional, junta-se ao partido MDFM, e ao recém criado Nossa Terra, no apoio ao candidato independente Carlos Vila Nova.

Vila Nova é o candidato presidencial que tem atraído apoio do maior número de partidos políticos. Apesar de não significar vitória nas eleições presidenciais, o Presidente da República e candidato a sua sucessão, pode ainda ser anunciado como o candidato do partido PCD, e também do maior partido da oposição, o MLSTP, que deverá fazer tal anúncio nos próximos dias.

Oriundo do partido ADI no poder em São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova parece ter conquistado uma parte dos militantes da ADI. O partido dos companheiros deverá reunir-se em congresso nos próximos dias. Momento em que o posicionamento da ADI em relação as eleições presidenciais poderá ficar definitivamente esclarecido.

Abel Veiga