Vila Nova conclui campanha com apelo à unidade e estabilidade

No último dia da campanha eleitoral, Carlos Vila Nova, candidato à renovação do mandato presidencial, reforçou o contacto direto com os eleitores, percorrendo várias localidades porta a porta numa derradeira tentativa de mobilizar os indecisos.

“Este contacto é pessoal. Estou a ir às comunidades que não tive oportunidade de visitar ao longo destes 15 dias, para interagir e transmitir a mensagem diretamente”, afirmou Carlos Vila Nova.

Ao longo da jornada, passou por localidades dos distritos de Mé-Zóchi e Água Grande, onde foi recebido com entusiasmo.

“Eu aposto em Vila Nova porque vejo que está a fazer um bom trabalho para São Tomé e Príncipe”, disse Ana Conceição, moradora de Pau Sabão.

“Temos que lhe dar mais cinco anos”, exclamou Fausta Neto, de Obô Longo.

“Vila Nova é quem nós queremos”, reforçou Benta de Ceita, de Batapá.

Na corrida por um novo mandato de cinco anos, o candidato conta com o apoio de vários partidos políticos.

“Apostamos em Carlos Vila Nova porque, entre todos os candidatos, é quem nos garante paz e estabilidade. É uma pessoa determinada e corajosa, capaz de promover a unidade entre os santomenses”, declarou João Bonfim, presidente do PCD.

Sereno e confiante, Vila Nova assegura que cumpriu o “trabalho de casa”.

“Ao longo da campanha transmitimos uma mensagem de paz, coesão, esperança e progresso. Estamos confiantes na vitória no dia 19, para o bem de São Tomé e Príncipe — um país renovado a partir de 20 de julho”, afirmou.

A campanha terminou com uma passagem pelo Bairro do Hospital. Este domingo, os são-tomenses são chamados às urnas para escolher o próximo Presidente da República.

José Bouças