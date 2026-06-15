Tecnologia permite a população do distrito de Caué receber assistência médica directa do Brasil

A partir de 1 de julho, qualquer habitante da vila Malanza, Porto Alegre, ou Santo António Mussacavú, regiões mais isoladas do distrito de Caué, no sul da ilha de São Tomé, pode consultar um médico no Brasil.

O governo do Estado brasileiro do Piauí instalou uma plataforma de teleconsulta no centro de saúde da cidade de Angolares, capital do distrito de Caué, que permite a conexão directa entre os pacientes e os médicos de clínica geral e especialistas do Brasil.

Na cerimónia de lançamento do projecto, um cidadão da cidade de Angolares accionou a plataforma, inscreveu e em menos de 20 minutos foi atendido por uma médica no Brasil.

A tecnologia instalada no centro de saúde tem como alvo a população mais idosa. «As pessoas da terceira idade têm mais dificuldade em utilizar as tecnologias. Por isso o espaço físico aqui, para que as pessoas usem os aparelhos de forma guiada», explicou Agvar Carvalho, o delegado da saúde do distrito de Caué.

Caué é o distrito que regista a maior taxa de natalidade no país. A taxa de fecundidade atinge 97%. A partir de 1 de julho, e através de um aplicativo as populações do distrito poderão consultar médicos especialistas através de um clique no telemóvel.

«Vamos assim conseguir diagnosticar precocemente algumas doenças, que levariam mais tempo. Também vai reduzir a transferência de doentes tanto para o hospital de referência na capital São Tomé, como para o estrangeiro. O objectivo é a prevenção e a promoção da saúde», frisou Agvar Carvalho.

Ouça as explicações do delegado de Saúde de Caué :

Consulta e acompanhamento médico, 24/24 e grátis para os mais de 8 mil pessoas que vivem isoladas do hospital de referência, o Ayres de Menezes.

O Ministro da Saúde, Celso Matos, destacou o papel das novas tecnologias na transformação do sistema de saúde.

«Através da plataforma de teleconsulta, os cidadãos poderão beneficiar de consultas médicas à distância, ter um acesso mais rápido a especialistas, maior acompanhamento clínico, e uma resposta mais eficiente às necessidades de saúde», afirmou o ministro da Saúde.

O projecto do Estado do Piauí do Brasil nasceu no quadro da CPLP. Segundo Daniel Martins, Diretor Comercial do projecto Piauí no mercado europeu, a ideia brasileira foi apresentada primeiro na Web Summit de Lisboa em 2024. Os ministros da saúde da CPLP reuniram-se em São Tomé no ano 2025, e o arquipélago africano foi escolhido para a implementação do projecto piloto.

«Vamos começar oficialmente no dia 1 de julho, e esperamos ter 12 meses de cooperação em que esperamos sanar muitos problemas para vocês», assegurou Daniel Martins.

Inovação tecnológica do Brasil através do programa PIAUÍ Saúde Digital, ajuda São Tomé e Príncipe na conquista de um dos objectivos de desenvolvimento sustentável, a Saúde para Todos.

«Estamos a estudar a possibilidade de atrair fundos europeus, fundos da própria CPLP, do Banco Africano de Desenvolvimento, e do Banco Mundial para a partir do 13º mês suportar esta estrutura tecnológica que actualmente está a ser garantida pelo Governo do Estado de Piauí», pontuou Daniel Martins.

Para além do distrito de Caué, o programa Piauí Saúde Digital, vai ser implementado noutras duas regiões mais isoladas do país, nomeadamente o distrito de Lembá no norte da ilha de São Tomé e a Região Autónoma do Príncipe.

Abel Veiga